女藝人談婚姻怒斥「蹭流量」 坦言：不希望有人受傷

女藝人「白白」白馨在社群發長文，怒指前夫在婚姻中對她進行情緒勒索。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕女藝人「白白」白馨儒今（10）日在社群發長文，怒指前夫在婚姻中對她進行情緒勒索，同時有言語打壓行為。原本以為只有自己所遇非人的白白，事後才收到很多網友私訊，表示自己遇上跟白白一樣的情況。有些人看到白白鼓起勇氣發出來的文章，冷哼她只是想蹭流量，氣得白白大罵：「請問我要蹭誰的流量？」

白白怒斥「他（前夫）是誰！根本沒人想知道他是誰！我也不在乎！我們現在也沒有任何關係，憑什麼要在意他？憑什麼要保護他？」她在網路上分享自己過往的婚姻經驗，只是想要伸出援手，讓現在深陷相同關係的人能被拉一把。

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白白希望在婚姻關係中要懂得設停損點，如果真的遇到不適合的對象，盡快抽離。（翻攝自臉書）

白白誠懇說：「只想提醒戀愛中的人、只想提醒想步入婚姻的人，我只是不希望有人再受傷。這不是心靈雞湯，不是八點檔！」有些事婚前就該想清楚，因為「沒有人結婚會想離婚、沒有人做愛的時候會蒐證、沒有人可以預知冷暴力的發生並且蒐證、沒有人可以無時無刻對另一半的行為蒐證、沒有人在婚姻內做的每件事情都拍照紀錄…」白白連珠炮似的表示，遇到了只能即時設停損離開，雖然已經離婚了，白白承認心中仍然沒能完全放下，因為她不是聖人。

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