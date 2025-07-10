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白白坦承4年婚姻很傷 前夫瘋狂情勒：人生最羞辱

藝人白白揭露了一些過往婚姻生活中的傷痛經歷，讓人心疼。（翻攝自臉書）藝人白白揭露了一些過往婚姻生活中的傷痛經歷，讓人心疼。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕藝人「白白」白馨儒2020年嫁給圈外男友，兩人今年4月宣布離婚，原因是「性生活不合產生婚變」，今（10）白白又在社群發長文，揭露了一些過往婚姻生活中的傷痛經歷，更表示是她人生中最大的選擇錯誤與羞辱

白白先前曾經透露前夫的職業是警察，今她又在文章說：「事情都過去了，妳怎麼揪著不放！」但話鋒一轉她表示4年的日子或許不長，但對她來說真的很煎熬。白白回想過去的生活，「那樣的相處日子，沒有人知道！先打壓妳、再否定妳、再造謠妳、再毀掉妳。」白白痛苦說，前夫不准她跟身邊的朋友說他是警察，還指出原因是怕白白被殺、被跟蹤。

白白指出前夫常當著朋友的面說出夫妻倆的私事。（翻攝自臉書）白白指出前夫常當著朋友的面說出夫妻倆的私事。（翻攝自臉書）

更令白白痛苦的是「當著我的面，把我生活上的點滴，當成笑話講給他的朋友聽！大家一起笑話我！讓我非常不舒服！」不僅如此，前夫更當著白白的面，跟朋友家人說：「如果哪天白白懷孕的時候就會拿翹！」讓白白懷疑：到底要拿什麼翹？

白白想到孕期、月中、帶娃三個階段，每分每秒都刺痛她，因為前夫不斷對她進行情緒勒索，甚至在白白的粉絲團分享兩人之間的婚姻、感情，到現在她想起來還會忍不住想說：「這不是家醜，而是真人真事的借鏡！活生生的！」她後來也很驚訝有許多女性遇到同樣的事情並私訊她，她才鼓起勇氣出面發聲。

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