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F.F.O奪冠拿下汽車差點吵翻 日本同居生活曝光不忘約泡湯

詹仁雄力挺愛徒F.F.O。（踢帕娛樂提供）詹仁雄力挺愛徒F.F.O。（踢帕娛樂提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕從《原子少年2》奪冠出道的男團F.F.O，今（10日）舉辦首張專輯發片記者會，成員鈞嘉、俊希、小新、彥旭、勝銘、至琦與加藤琉士帥氣登場。前輩敖犬驚喜現身力挺，傳授團體經營心法，更大讚忙內至琦freestyle實力不容小覷，「看到他即興表演真的很有記憶點！」

敖犬現身F.F.O記者會站台。（踢帕娛樂提供）敖犬現身F.F.O記者會站台。（踢帕娛樂提供）

出道不到一年，F.F.O 人氣持續攀升，不僅接下四個代言，還特地前往日本拍攝新歌MV。七人首次同住宿舍，感情迅速升溫，也爆出不少趣事，像是勝銘與加藤最愛私下相約泡湯，鈞嘉與小新則被爆睡覺會打呼，現場笑聲不斷。

成員習慣在每次表演前集氣，連記者會也不例外，被團員公認是「愛哭包」的彥旭，坦言自己很容易落淚，「我今天特別把淚腺關掉，不然會拖到大家時間。」談起成團至今的小摩擦，彥旭回憶，曾因節目冠軍獎品是一台汽車，練習時看到鈞嘉跳錯，脫口說出：「這樣獎金會被開走喔！」沒想到鈞嘉誤會了他的意思，氣氛一度緊張，所幸他及時解釋道歉，最終才化解誤會。

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