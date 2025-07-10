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日星柴崎幸偷偷夜訪九份 心裡「毛毛的」

日本女星柴崎幸夜訪九份，意外遇上可愛小貓。（翻攝自IG）日本女星柴崎幸夜訪九份，意外遇上可愛小貓。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／台北報導〕日本女星柴崎幸14歲被星探發掘入行，2000年在電影《大逃殺》當中以精采演技在日本、東南亞、美國擄獲大批支持者。之後《GO！大暴走》更奠定她在影壇地位。近日她在社群網站曝光自己夜訪九份的影片，在充滿懷舊氣氛當中最讓她開心的竟是擼貓擼得很爽。

柴崎幸在懷舊氛圍濃厚的九份留下足跡。（翻攝自IG）柴崎幸在懷舊氛圍濃厚的九份留下足跡。（翻攝自IG）

昨（9）曝光的影片當中，43歲的柴崎幸穿著黑色細肩帶背心搭配牛仔短裙與短靴，紅色燈籠映襯出九份的懷舊氛圍。不過，最令人驚喜的片段卻是她從公共廁所走出來時，意外遇見一隻貓咪，本身就非常喜歡貓咪的柴崎幸臉上寫滿興奮，不但張大嘴巴露出驚訝表情，還伸出手向貓咪打招呼。

柴崎幸從公廁出來看見貓，驚訝的張大嘴巴。（翻攝自IG）柴崎幸從公廁出來看見貓，驚訝的張大嘴巴。（翻攝自IG）

或許是明星氣場太強，公廁外偶遇的貓咪竟乖巧的走向柴崎幸，之後乖乖的磨蹭著她，柴崎幸擼貓的笑容完全遮掩不住。之後鏡頭又陸續捕捉到其他街貓畫面，毛小孩的加入也讓這部夜訪影片帶來一絲可愛。

柴崎幸瘋狂擼貓。（翻攝自IG）柴崎幸瘋狂擼貓。（翻攝自IG）

柴崎幸上次來台觀光是2019年初，當時正好過農曆新年，她應景放上財神爺、元寶和蠟燭裝飾品，表示：「我喜歡台灣。第一次來台灣，等不及再來！」可惜當年底爆發新冠疫情。這次她則寫下中文，「重訪台灣、貓咪邂逅」，網友稱讚她和貓咪都好可愛。

野貓乖乖地低頭嗅聞柴崎幸的味道。（翻攝自IG）野貓乖乖地低頭嗅聞柴崎幸的味道。（翻攝自IG）

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