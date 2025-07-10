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醫師男神首推出寫真詩集！難忘台粉熱情確定再度來台

張宇嫺／核稿編輯

〔記者許世穎／綜合報導〕曾在戰地擔任志願醫師的「波斯男神」Iman擁有帥氣五官、精壯身材，被港星何超儀慧眼看中簽下來當旗下藝人，他近期將推出首部寫真詩集《Lost In Your Eyes》，書中的詩詞皆是熱愛文學的他多年來創作的詩句，除了將在本月的香港書展首度亮相，也正式宣告即將來台展開宣傳，期待與台灣粉絲再度見面。

Iman推出首部寫真詩集《Lost In Your Eyes》，書中的詩詞皆是熱愛文學的他多年來創作的詩句。（852 Films提供）Iman推出首部寫真詩集《Lost In Your Eyes》，書中的詩詞皆是熱愛文學的他多年來創作的詩句。（852 Films提供）

Iman最近積極在香港、台灣、星馬等亞洲地區發展，今年即將在電影《拾荒法師2》擔任男主角，更已簽約多部好萊塢電影的戲約，星路前途看好。他的寫真詩集邀請曾為張國榮、梅艷芳掌鏡的國際攝影大師Sam Wong （黃永熹）操刀攝影，橫跨香港、澳門及泰國三地取景拍攝。

詩歌寫作是Iman從小的習慣，也是當年他孤獨求學的寄託之一，而他曾經在戰地擔任志願醫師的經驗，也讓他的作品見證了生命的脆弱與人生的無常。疫情後他再次提筆，以詩歌書寫人生的無奈，他認為寫詩是與自身的靈魂對話，他認為詩歌既是一面鏡子，也是一盞明燈，「有時候讓我看清自己，有時候為他人引路。」

Iman推出首部寫真詩集《Lost In Your Eyes》，也宣布將再度來台。（852 Films提供）Iman推出首部寫真詩集《Lost In Your Eyes》，也宣布將再度來台。（852 Films提供）

Iman與經紀人何超儀的緣分，也正是從詩歌開始。何超儀在《Lost In Your Eyes》的序言中提到，兩年前丈夫陳子聰在美國接受重大手術，Iman特地從加拿大飛往美國，不僅以精湛醫術守護病情，更以詩人的靈性與慈悲陪伴他們走過人生低谷，成為夫妻倆的心靈導師。她始終記得詩歌帶來的療癒力量，因此力薦Iman將這些作品整理成集出版，「他的詩歌曾療癒我，我希望這本詩集也能把這份療癒的力量，傳遞給更多人。」

Iman首部寫真詩集《Lost In Your Eyes》即將在香港書展首度亮相，首刷前100本隨書附贈限量絲巾，一般版則附獨特設計頸巾，誠意滿滿。他最近即將展開亞洲巡迴，開啟一場「心靈治癒旅程」，除了馬來西亞、泰國之外，將會再度來到台灣，他很難忘台灣粉絲的熱情，也希望台灣粉絲會喜歡他的寫真詩集。

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