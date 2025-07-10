北川景子獻出第一次 NHK晨間劇擔綱要角

NHK晨間劇《ばけばけ》雨清水家劇照公開，（左起）板垣李光人、堤真一、北川景子。（翻攝自X）

張宇嫺／核稿編輯

〔記者馮亦寧／綜合報導〕北川景子首次參與NHK晨間劇《ばけばけ》（暫譯：怪變）演出，目前已發表卡司包括：吉澤亮、Tommy Bastow、寬一郎、圓井灣、佐藤穗奈美、佐野史郎、岡部崇、池脇千鶴、小日向文世、福地美晴（主角少女期）、堤真一、板垣李光人。

NHK今（10）日宣布38歲女演員北川景子將首次參演晨間劇《ばけばけ》，對此，北川景子表示：「我全心全意投入飾演被國家擺布的公主角色」。

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該劇故事描述愛爾蘭籍英文教師拉夫卡迪奧赫恩（小泉八雲）之妻「小泉節子」為原型的異國夫妻羈絆。故事背景設定在明治時代的松江，喜愛怪談的少女松野登紀，在沒落士族家庭長大，因家境貧困，來到松江的外國人家裡擔任女傭。他與身世同樣坎坷的希臘裔愛爾蘭籍英文教師赫恩，兩人都對怪談有興趣，並逐漸產生共鳴。

NHK晨間劇《ばけばけ》女主角高石明里。（翻攝自X）

在劇中北川景子飾演女主角松野登紀（高石明里 飾）的親戚「妙惠」（暫譯）出生於松江最顯赫的家族之一，妙惠從小在眾多女僕陪伴下無憂無慮成長，兼具端莊、優雅、嚴謹的她要求學生也要擁有武士的尊嚴，同時也嚴格教導應有的禮儀及茶道。

北川景子指出，她這次飾演的角色飾一位來自松江藩世代侍臣家族的工作，從小就在近30名僕人的包圍下長大。儘管現代已廢除貴族制度，但從小被公主撫養長大的「妙惠」一直戴著武士家族的驕傲。直到有一天突然被告知需要自食其力，才開始工作，並覺得自己缺乏適應時代變化的價值觀。

除北川景子外，這也是吉澤亮繼《夏空》後二度參與NHK晨間劇演出，演出的角色是當地首屈一指的秀才，並在松江中學擔任英文老師，負責支援赫恩的生活與工作。

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