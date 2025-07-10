李蒨蓉20歲兒動手爆改老爺車 慚愧落淚：夫妻揮霍養出務實孩子

李蒨蓉小兒子（右圖左）自學改造老爺車。（翻攝自臉書）

馮亦寧／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕女星李蒨蓉在2004年嫁給富商李德立，婚後育有2子，並在2022年將2個孩子送往美國念書。經常在社群分享家庭生活的她，昨（9）發文透露，今年暑假為剛滿20歲的小兒子買了一輛老爺車，沒想到兒子竟看影片自學改造車子，讓她激動直呼「幕後最大的推手就是主耶穌！」

李蒨蓉在臉書發文透露，兒子們在美國洛杉磯念書，當地人幾乎以車代步，小兒子在今年暑假即將轉學，必須與哥哥分離，「我們勢必要為孩子添購一台車，否則她無法上學」，所幸朋友的朋友願意割愛一台「老爺車」，但車子的車況偏舊，「我心想這台老爺車上高速公路安全嗎？沒有螢幕、沒有倒車畫面、無法導航，怎麼辦？」

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李蒨蓉透露，小兒子非但不介意，反而還慶幸終於有了交通工具，之後兒子便透過YouTube影片自學親手改造車子，「螢幕裝好了！可以導航！倒車鏡頭裝好了！可以有監視畫面！原本氧化的車燈，都擦亮了！以上這些通通都是自己DIY！」讓她覺得相當欣慰，私下更與老公說，「想當年你在美國讀書，爸媽給你買雙B跑車，然後你還去修車廠花錢改引擎、改輪框、耍帥，對不對？你看看，以前你我都這麼揮霍，如今怎麼會養出兩個這麼務實的孩子！」

李蒨蓉除了反省自己，同時也將一切歸功於神，「難怪俗話說，與其給孩子魚，倒不如給他釣竿！我太清楚自己的個性了，神一定更了解我，我這麼愛慕虛榮又愛比較，如果我有很多『魚』，我一定給好給滿！感謝主，這不是神的心意，在看似匱乏的環境中，神總是會賜下那剛剛好的恩典，藉由磨練我們的心志。」

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