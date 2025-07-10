「現役最強AV女優」回歸18歲記憶 重披調酒師制服揭愛情創傷

〔記者侯家瑜／台北報導〕擁有「台灣最強AV女優」封號的翁雨澄（娃娃），明（11日）將暫別Swag平台女神身分，重拾另一個重要身分「調酒師」。她將於台北知名中東餐酒館「1001夜」擔任一日Bartender，重回自己18歲時打工的地方，讓粉絲驚喜直呼：「這根本是人生劇場！」

娃娃一日調酒師超限量登場。（葵心娛樂提供）

娃娃於2014年首次進入「1001夜」工作，當時身兼模特與調酒師，這一做就是5年。她坦言那是人生最快樂的時期，除了與夥伴的歡笑令人懷念，也藏著一段難以抹去的戀情。她回憶道：「當初他是我吧台的學弟，我們一開始其實只是因為肉慾在一起，後來竟變成一段感情。」

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娃娃坦承刻骨戀情改變人生路線。（葵心娛樂提供）

這段戀情從時薪150元的生活起步，兩人一起奮鬥、收入提升，卻仍敵不過愛情的變質。「後來我們的感情變了，很感嘆！」娃娃說到此處語帶哽咽，甚至直言至今仍無法走出來，「目前還不敢交新男友，因為太痛了，我覺得自己很笨。」

娃娃重回初戀吧台，揭露肉慾開場戀情。（葵心娛樂提供）

這段傷痕，也成為她日後踏入成人娛樂圈的心理轉折點。如今，娃娃在Swag憑藉天使臉孔與火辣身材，加上真性情，在成人平台殺出重圍，更被AV達人「一劍浣春秋」認證為「現役台灣最強AV女優」。

娃娃是現役最強台灣AV女優。（葵心娛樂提供）

此次「回娘家」重返「1001夜」，娃娃坦言希望透過回到原點「好好放下過去」，屆時除了親自調製酒品，也將與現場粉絲近距離互動。當晚凡消費達標還可與娃娃一對一合照，現場另有中東料理、水煙、肚皮舞與拉丁舞演出，打造一場集異國風情與回憶情感於一體的限定之夜。

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