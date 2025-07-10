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娛樂 最新消息

楊麗花獲頒文化獎「沒有電視就沒有我」 激動喊話：歌仔戲永遠不會老

〔記者李紹綾／台北報導〕楊麗花獲頒行政院文化獎，今（10日）現身北市中山堂領取獎章。她上台致詞時多次激動地說：「我還在發抖！」緊張心情可見一斑。

楊麗花（右）從行政院長卓榮泰手中接下獎章及證書。（記者凌美雪攝）楊麗花（右）從行政院長卓榮泰手中接下獎章及證書。（記者凌美雪攝）

楊麗花表示，自己退居幕後很多年，「感謝行政院、文化部，頒給我這個意義非凡的獎，讓我覺得自己這世人的存在和奮鬥非常有價值。」談到今年出版的書籍《如有神在》，她有感而發說：「我才知道關關難過關關過，天時，地利，人和，可以說，我是老天爺點名出世來演台灣人的。」

楊麗花談到，在母語文化被看不起，非常艱難的時代，她成為一位歌仔戲演員，同時也是一個電視劇團團長，「我製作演出的歌仔戲，不但傳承忠孝節義，我跟所有愛台灣文化的人一直努力到現在，歌仔戲才會成為臺灣最招牌的文化」。

楊麗花致詞。（記者凌美雪攝）楊麗花致詞。（記者凌美雪攝）

對於此次獲頒行政院文化獎，楊麗花謙虛說：「得獎不只是我個人的榮耀，我也想與所有的幕前幕後的團員和戲迷分享。我很多好姐妹、好朋友已經不在了，但我要說，謝謝你們，沒有你們的支持愛護，我不可能有這麼大的力量去創新歌仔戲，讓它不要被時代淘汰，求新求變，才有辦法將這條路走得這麼長這麼寬。

楊麗花感慨說：「現在歌仔戲有戲曲學院培養的學生，有文化部戲曲中心各種補助支持。什麼條件都比我們那個時代好。」她也期盼歌仔戲能夠在電視上繼續播出，「因為沒有電視就沒有楊麗花，電視才能夠創造明星，歌仔戲明星越多，歌仔戲就能老神在在。楊麗花會老，歌仔戲只要有觀眾，就永遠不會老」，一席話贏得現場熱烈掌聲，愛徒陳亞蘭更親自上台獻花致敬。

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