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黃鐙輝班長魂爆發 重返軍營感動落淚「像看孩子長大」

《九條好漢在一班》由3位擔任班長。（左）雲朵姐姐、黃鐙輝、陳樞育。（台視提供）《九條好漢在一班》由3位擔任班長。（左）雲朵姐姐、黃鐙輝、陳樞育。（台視提供）

〔記者侯家瑜／台北報導〕全新軍旅實境綜藝《九條好漢在一班》熱血開播，黃鐙輝再度以「班長」身分回歸軍營，帶領9位不同背景的「星兵」進行為期一個月的高強度訓練。他坦言，拍攝最具挑戰的是「五百障礙」，但讓他真正動容的，是星兵們從鬆散到整齊劃一的蛻變。他說：「那一刻真的讓我驕傲，有種孩子長大了的感覺。」

黃鐙輝於《九條好漢在一班》擔任班長。（台視提供）黃鐙輝於《九條好漢在一班》擔任班長。（台視提供）

黃鐙輝回憶當年當兵經歷，透露因持有數位電子乙級證照，被選為義務役班長，培養出紀律與時間觀念。他感慨表示，雖然再度回到軍營辛苦萬分，特別是操練「五百障礙」時直呼「超硬」，但看著曾子余的成長表現，從一開始不適應到最後展現堅強意志，他感動說：「最讓我印象深刻的就是他。」

陳樞育於《九條好漢在一班》擔任班長。（台視提供）陳樞育於《九條好漢在一班》擔任班長。（台視提供）

除了黃鐙輝，另一位班長陳樞育原服役於陸軍砲兵單位，曾轉任志願役。他強調領導的意義不是命令，而是陪伴：「最大的挑戰其實是幫他們走出心理關卡。」他也親自創作節目主題曲〈英雄好漢〉，由玖壹壹洋蔥演唱，傳遞兄弟情誼與成長的軌跡。

雲朵姐姐於《九條好漢在一班》擔任班長。（台視提供）雲朵姐姐於《九條好漢在一班》擔任班長。（台視提供）

唯一女性班長雲朵姐姐，曾在憲兵與藝工隊服役4年半，歷經各式軍中任務。她坦言初期要讓九位比自己年長的星兵服氣壓力不小，但靠理解與耐心成功建立信任。她鼓勵現役弟兄姊妹：「趁服役好好準備自己，未來走到哪都會更穩。」

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