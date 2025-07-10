偽娘南京紅姐爆案外案！「外流片中1男」傳假冒身分在幼稚園教書

南京紅姐驚爆案外案，外流片中1男子傳假冒加拿大人在上海一間幼稚園教書。（翻攝自微博、抖音）

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國38歲變性網紅「紅姐」涉嫌以女裝誘騙與1千多名男性發生性行為，甚至錄影販售未經馬賽克處理的性愛影片，已遭南京警方逮捕，更傳出目前已有3名男性感染愛滋，消息一出震驚娛樂圈。近日又發生案外案，一名出現在紅姐外流影片中的男子，被爆出假冒加拿大人在上海一間幼兒園（幼稚園）教書，引發外界關注。

一名出現在紅姐外流影片中的蓄鬍健壯男子，傳以「Mike」的身分在上海宋慶齡幼兒園擔任外籍教師。（翻攝自微博）

根據中媒報導，一名曾與紅姐發生關係的蓄鬍健壯男子，傳以「Mike」的身分在上海宋慶齡幼兒園（簡稱宋幼）擔任外籍教師。不過有知情人士指出，Mike其實是烏茲別克人，但卻假冒加拿大人在上海最難進的宋幼任教，從該幼兒園網站中可見其大頭貼及自我介紹，「我來自加拿大，有三年以上英文教學經驗...是孩子們心目中的超人，深受孩子們的喜愛」。

報導一出引發輿論譁然，不過目前該消息是真是假，尚未被該幼兒園證實，Mike也疑似在個人抖音PO文，否認自己並沒有出現在紅姐外流影片中。

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