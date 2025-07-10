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中國樂團來台灣 動情喊「好像在同一磁場」見大咖前輩全說了

八仙8Immortals成員王帆與閆明琛。（八仙8Immortals提供）八仙8Immortals成員王帆與閆明琛。（八仙8Immortals提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕北京樂團「八仙8Immortals」日前在台北舉辦「巨人川—八仙8lmmortals新專輯巡演台北站」，他們帶來新專輯《巨人川》中的多首作品，現場觀眾熱情投入，紛紛隨著音樂搖擺合唱，讓他們直呼這次台北之行格外難忘。

八仙8Immortals來台灣收獲滿滿。（八仙8Immortals提供）八仙8Immortals來台灣收獲滿滿。（八仙8Immortals提供）

主唱王帆分享，這次在台北演出的經驗非常美好，最深刻的畫面莫過於現場有位觀眾，幾乎從頭到尾都能跟著唱每一首歌，讓她印象深刻又感動。「可以看到大家那麼專注、那麼享受音樂，就好像我們都處在同一個磁場裡，這種共鳴很珍貴。」

八仙8lmmortals新專輯巡演邀請柯泯薰作為嘉賓。（八仙8lmmortals提供）八仙8lmmortals新專輯巡演邀請柯泯薰作為嘉賓。（八仙8lmmortals提供）

成員閆明琛也表示，台北的觀眾熱情十足，場地工作人員的專業與配合度都非常高，整場演出氣氛既放鬆又瘋狂，讓他們在台上可以毫無保留地盡情表演。他特別提到，演出中嘉賓柯泯薰在快結束時，突然cue說要把《等你擁有勇氣》這首歌送給他們，讓他相當驚喜又感動。

除了演出，八仙8Immortals此行也特地造訪台灣指標性的滾石唱片，與唱片公司前輩、製作人們交流，並參觀錄音、彩排室。王帆表示：「滾石的音樂陪伴我們長大，能親自來到這裡真的非常激動。」不僅如此，他們還利用空檔逛了饒河夜市，品嚐綠豆冰沙、炸雞和熱炒、胡椒餅等，對台北夜市留下深刻印象。

「巨人川—八仙8lmmortals新專輯巡演台北站」獲好評。（八仙8lmmortals提供）「巨人川—八仙8lmmortals新專輯巡演台北站」獲好評。（八仙8lmmortals提供）

談到與柯泯薰在演出的首次合作，閆明琛分享，演出前一天柯泯薰就邀約他們到咖啡廳碰面交流，還互相交換了唱片，王帆則笑說，他們第一次所謂的「練團」其實就是在咖啡廳的角落完成的，大家一起分配段落、練習合唱，氣氛輕鬆溫馨。演出當天，柯泯薰還特地從金馬奇幻影展活動現場抽空，來回奔波只為與他們彩排，讓兩人都打從心裡感謝這份投入與用心。

被問到為什麼會選唱張雨生的作品，閆明琛說：「從小就很喜歡張雨生，像《帶我去月球》《一天到晚游泳的魚》都是我的愛歌。這次選唱《單身旅記》，其實是我第一次聽到這首歌，就覺得好像打開了一個跨時空的開關，意識都連結在一起了。」

王帆則補充，當時在錄製《樂隊的夏天》改編賽時，首次聽到《單身旅記》，雖然只是demo版本，但旋律與歌詞中對生命的深刻探問立即打動了他們，於是毫不猶豫地決定改編演出。

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