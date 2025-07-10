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才升格三寶爸！愛妻產後確診乳癌二期 羅文裕心痛發聲

金曲歌王羅文裕剛升格為三寶爸，卻面臨家庭的重大挑戰。（記者胡舜翔攝）金曲歌王羅文裕剛升格為三寶爸，卻面臨家庭的重大挑戰。（記者胡舜翔攝）

〔記者陽昕翰、實習記者黃珮涵／台北報導〕金曲歌王羅文裕剛升格為三寶爸，卻面臨家庭的重大挑戰，愛妻被診斷罹患乳癌第二期。他今（10日）出席「野孩子生活節」記者會，語氣平靜卻難掩心疼，坦言小兒子彷彿是「福星」，因為孩子的誕生，讓妻子及早發現身體異狀，得以及時就醫。

羅文裕說，「還好發現得早，現在要顧小的也要顧老的，真的比以前累很多。」儘管日子艱難，他始終相信「人生就是這樣，再苦也有盡頭。」目前老婆正接受化療療程，預計將進行8次，透露醫療費用能靠保險負擔。

金曲歌王羅文裕剛升格為三寶爸，卻面臨家庭的重大挑戰。（記者胡舜翔攝）金曲歌王羅文裕剛升格為三寶爸，卻面臨家庭的重大挑戰。（記者胡舜翔攝）

談到得知妻子罹癌的那一刻，羅文裕難過地說：「第一時間我們夫妻倆都哭了。」他回憶太太生產後，護理師提醒她注意胸部硬塊的變化，進一步檢查才確診為乳癌。

為了陪伴太太抗癌，羅文裕一度萌生剃髮的念頭，想用行動支持太太勇敢面對化療，卻被妻子立刻拒絕，「她可能覺得我頭型不好看啦！」

羅文裕今以策展人身分，出席即將在7月19、20日於臺北客家文化主題公園登場的「野孩子生活節」記者會。今年活動主題是「家庭日」，他表示若太太身體允許，也希望邀請她到場同樂。

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