小玫瑰登大巨蛋前先會「仙女」林志玲 曾馨瑩開心見冠佑老婆

冠佑女兒小玫瑰（左）喊林志玲「仙女姐姐」。（翻攝自IG）

〔記者陳慧玲／台北報導〕五月天台北大巨蛋演唱會還剩下兩場，7月12日最終場已預告將由鼓手冠佑的大女兒「小玫瑰」劉芯妤擔任開場嘉賓，而在登上大巨蛋前，小玫瑰先和林志玲見面了，直誇她是「仙女姐姐」。另一方面，郭台銘太太曾馨瑩，最近也和冠佑老婆王行芝見面，直說很開心能在新加坡見到面。

曾馨瑩（左）和王行芝在新加坡開心相會。（翻攝自IG）

為了女兒求學，冠佑老婆王行芝到新加坡照顧兩個女兒小玫瑰和小薔薇，最近曾馨瑩去獅城，分享她和王行芝合照並說：「很開心在新加坡相見。」兩人都是高顏值，也讓網友充滿讚美。

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另一方面，前幾天林志玲和老公以及兒子才被拍到出現在新加坡環球影城，AKIRA一路陪玩，還常常拿出手機拍下兒子的笑容，這趟新加坡之行，林志玲也見到了冠佑女兒小玫瑰，兩人開心自拍，林志玲綁起兩條辮子，戴上帽子模樣俏麗，小玫瑰說：「每一次的見面總是那麼親切，根本是仙女姐姐。」顯然已不是第一次和林志玲見面，過去林志玲曾擔任五月天演唱會嘉賓造成轟動，現在連星二代小玫瑰都被她折服；林志玲也誇讚小玫瑰：「美麗又有才華的小玫瑰，勇敢的綻放吧！為妳溫暖的加油！」

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