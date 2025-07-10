晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

小玫瑰登大巨蛋前先會「仙女」林志玲 曾馨瑩開心見冠佑老婆

冠佑女兒小玫瑰（左）喊林志玲「仙女姐姐」。（翻攝自IG）冠佑女兒小玫瑰（左）喊林志玲「仙女姐姐」。（翻攝自IG）

〔記者陳慧玲／台北報導〕五月天台北大巨蛋演唱會還剩下兩場，7月12日最終場已預告將由鼓手冠佑的大女兒「小玫瑰」劉芯妤擔任開場嘉賓，而在登上大巨蛋前，小玫瑰先和林志玲見面了，直誇她是「仙女姐姐」。另一方面，郭台銘太太曾馨瑩，最近也和冠佑老婆王行芝見面，直說很開心能在新加坡見到面。

曾馨瑩（左）和王行芝在新加坡開心相會。（翻攝自IG）曾馨瑩（左）和王行芝在新加坡開心相會。（翻攝自IG）

為了女兒求學，冠佑老婆王行芝到新加坡照顧兩個女兒小玫瑰和小薔薇，最近曾馨瑩去獅城，分享她和王行芝合照並說：「很開心在新加坡相見。」兩人都是高顏值，也讓網友充滿讚美。

另一方面，前幾天林志玲和老公以及兒子才被拍到出現在新加坡環球影城，AKIRA一路陪玩，還常常拿出手機拍下兒子的笑容，這趟新加坡之行，林志玲也見到了冠佑女兒小玫瑰，兩人開心自拍，林志玲綁起兩條辮子，戴上帽子模樣俏麗，小玫瑰說：「每一次的見面總是那麼親切，根本是仙女姐姐。」顯然已不是第一次和林志玲見面，過去林志玲曾擔任五月天演唱會嘉賓造成轟動，現在連星二代小玫瑰都被她折服；林志玲也誇讚小玫瑰：「美麗又有才華的小玫瑰，勇敢的綻放吧！為妳溫暖的加油！」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中