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莎莎味蕾崩潰！一小時嗑百個蛋糕 直呼：身體怪怪的

藝人莎莎今日為甜點比賽擔任評審。（記者潘少棠攝）藝人莎莎今日為甜點比賽擔任評審。（記者潘少棠攝）

〔記者侯家瑜、實習記者鄭毓昕／台北報導〕藝人莎莎今（10）日為甜點比賽擔任評審，一小時內要試吃百個蛋糕，嘗遍創新口味，讓她直呼吃到怕，「吃到後面覺得身體怪怪的！」連味蕾都快要罷工，笑說短期內先不想碰蛋糕。

雖然吃得辛苦，但莎莎仍感謝這段「甜蜜負荷」的工作經驗，她表示，以前美食節目一天吃ㄧ、兩個蛋糕就夠，現在評審要一直保持味蕾敏銳度。168公分、52公斤的她透露，前陣子瘦了6、7公斤，體重從接近60公斤回落到目前約50出頭，「瘦一點肚子就有腹肌，我媽生給我一個很好的身體。」

莎莎對維持體態很有一套。（記者潘少棠攝）莎莎對維持體態很有一套。（記者潘少棠攝）

曾為吃甜點撐到差點投降，但莎莎維持體態有一套，靠著運動穩定調整狀態，更大方分享自己瘦身規律計劃，她說：「我一週大概跑步4、5天，還會搭配皮拉提斯、拳擊，年紀漸長，不是不吃一餐就會瘦，我怕越老越難減肥。」

提到愛情長跑多年的男友，莎莎語氣中藏不住幸福，表示「只要我吃得開心，他就很滿足。」雖然這次因為工作吃到怕，但男友總是默默陪伴、鼓勵她維持健康，她說：「不管我幾公斤，他（男友）都覺得我很漂亮，很尊重我。」一句貼心話，讓莎莎笑得甜滋滋，也閃翻全場。

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