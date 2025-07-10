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遭鍾明軒拍片點名 波特王不忍反嗆：改拿中共身分證

波特王（右）發文反嗆鍾明軒。（翻攝自臉書）波特王（右）發文反嗆鍾明軒。（翻攝自臉書）

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕網紅鍾明軒去年分享到中國旅遊的影片，網紅波特王隨後爆料，中國政府砸錢邀請網紅訪中進行大外宣，鍾明軒因此陷入風波，事後又被八炯、閩南狼影射與海峽報導有聯繫，導致事業受重創，讓他氣得拍片反擊。波特王今（10日）也發文回應此事。

鍾明軒指控，他去年2月20日上傳赴中旅遊影片，波特王隨後揭露，中國政府撥預算邀台灣網紅赴中拍片進行統戰，讓他被懷疑是接受資金名單中的一員，遭受大量攻擊，事後還被八炯、閩南狼影射與海峽報導社長林靖東有聯繫，導致工作被取消，前公司也提前解約。

鍾明軒拍片指控，自己被貼「統戰」標籤。（翻攝自YT）鍾明軒拍片指控，自己被貼「統戰」標籤。（翻攝自YT）

對此，波特王今天發文表示，鍾明軒先說「抗中保台的劇本看膩了」才被網友譴責、抵制，結果現在反過來怪罪，「廠商跟我解約，朋友不聽我說的，你們都不理解我！那些不想聽到中國事情的人乾脆把自己燒了，只有中國有人情味，中國是老娘真愛」，種種言論讓他忍不住怒批，「講這種屁話不抵制你抵制誰？有夠噁心，完全像個巨嬰！」

波特王坦言，如果當初沒有台灣人的支持，鍾明軒現在連被中共利用的價值都沒有，建議鍾明軒如果真的愛中國，應該改拿中共身分證，實踐證明給大家看，比較有說服力，而不是出張嘴說愛中國，卻拿著台灣身分證。他也強調，現階段大罷免比鍾明軒愛中國的論述重要，呼籲民眾7月26日出門投票。

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