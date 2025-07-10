李雅英認愛許光漢型 楊繡惠豁出去攀岩求月老

啦啦隊女神李雅英難得旗袍現身。（民視提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕《綜藝新時代》最新一集中，主持人阿翔、籃籃與楊繡惠換上旗袍與唐裝，現身台北大稻埕，帶觀眾探索大同在地魅力。一開場，阿翔穿著藍色長掛、楊繡惠身穿旗袍，籃籃則穿著唐裝，搞笑模仿廖添丁，卻被楊繡惠吐嘈「頂多是紅龜粿」，笑翻全場。阿翔自豪路人誇他像「徐志摩」，楊繡惠則毒舌回「比較像馬來貘」，三人笑聲不斷。

本集特別邀請「韓籍啦啦隊女神」李雅英擔任來賓，一登場就罕見換上旗袍，踩著火辣舞步現身，驚豔全場。節目開始，主持群帶著李雅英直奔「姻緣批發中心」霞海城隍廟求姻緣，廟方組長吳孟寰透露，廟內每年平均能促成6000對情侶，其中還包含不少外國人，甚至有韓國人，讓李雅英聽了開心不已。

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左起阿翔、籃籃、李雅英、楊繡惠到霞海城隍廟求姻緣。（民視提供）

然而楊繡惠無奈表示，自己排了60年還在等姻緣，並霸氣拿出一大袋供品，除了紅糖、紅棗、巧克力等基本款，竟還有一卷寫滿擇偶條件的卷軸，長度驚人，籃籃忍不住吐嘈「也太長了吧！」其中一條「不能貪圖我的財產」最讓人爆笑，連楊繡惠自己看了都笑場。

阿翔趁機問李雅英的理想型，她天真回答「親切」，卻被聽成「清潔」，讓現場爆笑，接著她說「專情」，又被誤聽為「賺錢」，笑點不斷。拜完月老後，主持群每人拿到一條紅線，楊繡惠急著去過爐，沒想到香爐竟發爐，象徵好兆頭，讓她與籃籃又驚又喜。

接著，三位單身女成員對著鏡頭展現魅力，李雅英率先比出各式愛心，籃籃瘋狂賣力喊：「刻苦耐勞就是我！」自誇能一手抬床、一手掃地，逗笑眾人。輪到楊繡惠，她突然性感撿筆，撫摸大腿，讓李雅英驚呼「好性感！」

楊繡惠六十年來人生第一次為求姻緣攀岩。（民視提供）

眾人接著前往月老官方認證的「姻緣攀岩路」。想求姻緣者需寫下姓名、興趣、聯絡方式，攀到高點掛上小卡，再隨機取下一張陌生人的卡片。楊繡惠雖恐高，仍為求姻緣率先挑戰，直呼：「這是不歸路吧！」老闆還分享已有6對情侶因此結婚，讓李雅英與籃籃興奮尖叫。

攀岩過程中，阿翔還透露李雅英理想型除了親切、專情外，還希望長得像許光漢，沒想到老闆說真的有人和許光漢相似，兩人立刻迫不及待往上爬。最終，楊繡惠與李雅英都在驚聲尖叫中，完成人生第一次攀岩挑戰，為了求姻緣努力突破自我，笑淚交織。

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