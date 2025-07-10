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清純女星不顧好友在旁「狂蹭男生下體」 熊熊揭驚人真實身分

熊熊爆料某清純女星其實私下行為不檢點。（翻攝自YT）熊熊爆料某清純女星其實私下行為不檢點。（翻攝自YT）

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕女星「熊熊」卓毓彤憑藉亮麗外型及直爽性格深受不少粉絲喜愛，日前她上節目爆料，某位平時以「清純」形象示人的女星，其實私下行為相當不檢點，令她大開眼界。

熊熊日前上節目《小姐不熙娣》透露，當時她和姊姊飛往上海，並借住一位男性友人的家，這名女星得知後，便詢問能否帶另一位女性好友一同入住。幾個人碰面後，男方一見到這名女星就直誇漂亮，熊熊聽見後馬上警告「不要對她亂來」，同時也好心提醒女星，「這個男生很渣喔，但是如果妳想玩玩，我覺得OK」，

之後熊熊與姊姊先行離開上海，留下女星和其好友多住一晚。沒想到後來女星竟向熊熊表示，男方正在追求她，這讓熊熊滿頭問號，轉而詢問與女星同行的好友「當晚的狀況」，對方這才道出驚人內幕。

熊熊透露該女星不顧好友在旁，不斷磨蹭男方下體。（翻攝自YT）熊熊透露該女星不顧好友在旁，不斷磨蹭男方下體。（翻攝自YT）

原來當晚女星與男方在客房裡喝酒，男生準備離開時，女星卻不顧好友的意願主動挽留男方，「沒關係啊，你可以留在這裡」，更語出驚人問「你有XX過嗎？」後來3人共睡在一張床上，女星躺兩人中間，沒想到睡到一半，男生從背後環抱女星，女星則是不斷用屁股磨蹭男方下體，讓同行好友不堪其擾出聲制止，兩人才轉戰到別的房間。

令熊熊氣憤的是，男方其實無意與女星交往，女星事後卻對外聲稱是熊熊將她推入火坑，還造謠熊熊與男方有一腿，讓熊熊氣炸直呼，「如果我真的有一腿，我幹嘛還要留給妳，我就自己先XX就好啦！」最後熊熊還在節目上向主持人Sandy透露這名女星的真實身分，Sandy聽完震驚表示「大家都認識」。

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