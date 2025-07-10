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孫翠鳳認了「唱不出來」 首演音樂劇崩潰：和女兒搶吃安眠藥

孫翠鳳（左三）和王傳一（右二）在《情人哏裡出西施》拔劍相向。（全民大劇團提供）孫翠鳳（左三）和王傳一（右二）在《情人哏裡出西施》拔劍相向。（全民大劇團提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕孫翠鳳、王傳一等人今排練古裝音樂劇《情人哏裡出西施》，歌仔戲演出經驗豐富的孫翠鳳卻是第一次演音樂劇，不同於過往歌仔戲音樂，這回少了主旋律和鑼鼓點，讓她直呼：「我都唱不出來。」還提到大家會替她數拍子，「我戲若演太投入會落拍，女兒就叫我不要演太投入，不然會來不及！」還打趣稱壓力過大，和女兒陳昭婷都要吃安眠藥才能入睡，甚至因為藥吃不夠，母女倆要搶著吃。

孫翠鳳在《情人哏裡出西施》飾演吳王，霸氣揮劍。（全民大劇團提供）孫翠鳳在《情人哏裡出西施》飾演吳王，霸氣揮劍。（全民大劇團提供）

孫翠鳳認為音樂劇和傳統戲曲音樂完全不同，參與演出後，連主旋律都找不到，讓她萌生想退團的想法，「但來不及，老闆跟我說合約都簽了！」王傳一在旁要她「走出舒適圈」，孫翠鳳忍不住苦笑回：「我幾歲了，還在地獄！」惹得現場哈哈大笑。

而孫翠鳳和作詞人張大春在音樂上有許多碰撞，孫翠鳳自稱2人一見如故、相見恨晚，原來是她一碰上張大春，立刻嘴甜稱呼對方「偶像、大師」，王傳一立刻虧：「妳比他老喔？」

孫翠鳳（左）和陳昭婷《情人哏裡出西施》上演絕命情侶檔。（全民大劇團提供）孫翠鳳（左）和陳昭婷《情人哏裡出西施》上演絕命情侶檔。（全民大劇團提供）

孫翠鳳也提到2人常透過通訊軟體交流，張大春的「每日長輩圖」相當特別，是他自己用毛筆寫的詩。一開始孫翠鳳自認才疏學淺，看不懂張大春詩句的意境，還請小女兒翻譯，「後來我把翻譯貼給他，老師就哈哈大笑，之後我傳很多可愛貼圖給他，他就不再傳詩，改傳他家貓咪照片給我。」這樣的變化讓人捧腹大笑。

《情人哏裡出西施》從7月11日起在台北表演藝術中心大劇院演出，8月2日起在台中市中山堂演出，8月9日起在衛武營歌劇院演出，詳情請查詢OPENTIX兩廳院文化生活。

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