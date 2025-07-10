GD抵仁川機場「狂點頭」逾20次 女粉絲搶拍險絆倒

GD（中）具有天王風範，在仁川機場引來眾多粉絲搶拍。（翻攝自YouTube）

〔記者鍾志均／台北報導〕「GD」G-dragon時隔8年再度來台，稍早在仁川國際機場現身，從下車到抵達大門，只有兩名保鑣跟隨，韓媒《Newsen》全程直播，雖天王未停下腳步，全身包緊緊，到入關前，至少向旁邊粉絲點頭超過20次，毫無天王架子。

仁川機場至少有將近數十位GD鐵粉送偶像，大家臉上掛著幸福笑容，簡直是此生最靠近GD的一次，現場幾乎清一色女性粉絲，多半保持「安全距離」，並未失控，不過有一兩名粉絲因忍不住想上前一步搶拍，卻差點被旁人絆倒，幸好最後安然無事。

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GD進入機場大門前，還查看了一下手機訊息。（翻攝自Newsen）

GD此行打扮低調，墨鏡、黑口罩、黑帽，幾乎全身黑，仍屬於他自己的「機場時尚」，到入海關前約兩分多鐘，GD深知粉絲等待已久，不斷左點頭，右點頭，感謝大家一路陪伴，態度非常親民。

入海關前，GD還被韓媒《Newsen》直擊伸懶腰，動作萌翻粉絲，他此行預計下午5點多抵達桃園機場，詳細班機未公開，走VIP，明起他將連唱3天，帶給台灣歌迷難忘的週末時光。

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