巫苡瑄拍比基尼辣照翻車 「邪惡視角」全被看光

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕巫苡瑄擁有甜美外型及火辣身材，在樂天桃猿啦啦隊「Rakuten Girls」中也是人氣成員之一，如今正式轉型成為球團MC，日前飛往澳門旅遊的她，昨（9）辣穿比基尼擺拍，沒想到卻意外翻車，讓眾人笑翻。

巫苡瑄辣穿比基尼拍照意外翻車。（翻攝自IG）

巫苡瑄在IG限時動態上傳出遊短片，可見她頭戴紅色棒球帽，身穿一套同色系格紋比基尼，完美襯托出傲人雙峰及纖細小蠻腰，一雙筆直美腿一覽無遺。另一段畫面則是她在躺椅上擺拍，抬起雙腿將腳底展現在鏡頭前，沒想到卻因為動作太大，導致躺椅的重心不穩，下一秒她直接往後倒地，讓拍攝者瞬間笑翻，她也在文中直呼「人生到底為什麼都會發生這種事？自己覺得荒謬到笑到倒地不起。」

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巫苡瑄擁有火辣身材。（翻攝自IG）

事實上，巫苡瑄向來不吝嗇於分享好身材，日前才曬出火辣比基尼照，大方秀出渾圓雙球及深邃事業線，讓網友們大飽眼福，紛紛誇讚「半夜發這種文讓人怎麼睡」、「哎唷威啊」、「這麼晚看到這個會睡不著啊～」、「好愛最後一張」、「視覺上真的太驚人」。

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