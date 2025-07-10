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娛樂 最新消息

融融土耳其搓澡搓到出痧 圖佳揭婚前共浴秘辛

《自由的旅行者》融融（圖右）與圖佳（圖左）體驗傳統搓澡。（八大電視提供）《自由的旅行者》融融（圖右）與圖佳（圖左）體驗傳統搓澡。（八大電視提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕八大電視全新自製類實境外景節目《自由的旅行者》，上週節目開播內容大獲好評，本週主持人融融、搭檔圖佳在土耳其體驗傳統的「土耳其浴」，原本懷抱著放鬆心情享受的兩人，在專業人員的手勁搓澡下，圖佳不斷發出慘叫聲，融融則眼見自己的身體漸漸發紅，苦笑全身被搓到出痧。即便土耳其浴過程看似不太輕鬆，融融摸著乾淨的身體露出笑容，開心稱把上一場油脂摔跤的油膩感都洗掉了，一切都值得。

《自由的旅行者》土耳其重要行程之一是參加圖佳妹妹婚禮。（八大電視提供）《自由的旅行者》土耳其重要行程之一是參加圖佳妹妹婚禮。（八大電視提供）

此外，本週的播出重點則是圖佳妹妹的婚禮，為了參加婚禮行前融融不僅練習傳統舞蹈，更重要的就是打理門面免得失禮，為此他和圖佳相約前往浴場，體驗傳統的土耳其浴。圖佳說，土耳其浴有一個非常特別的文化，婚前男方的女性親友會和新娘子一起共浴，彼此透過裸裎相見增進感情，「也看看新娘子的身體有沒有問題。」甚至還會在浴場裡直接跳起舞來，是很特殊的社交聯誼。

拍攝當天，融融和圖佳進入浴場後，融融拿著觸感像砂紙的搓澡巾，開玩笑說是要被去除一兩層皮，最後進入享受舒服的泡泡浴及按摩服務，終於不再哀叫的圖佳，體驗完後給出評分：「乾淨10分 痛感10分！」

《自由的旅行者》介紹道地的土耳其冰淇淋硬如磚塊。（八大電視提供）《自由的旅行者》介紹道地的土耳其冰淇淋硬如磚塊。（八大電視提供）

同時兩人也介紹大家熟悉的「土耳其冰淇淋」，並揭密正統的土耳其冰淇淋吃法；在台灣大街常見土耳其冰淇淋老闆和遊客的趣味互動，圖佳表示，這其實只在觀光地區才會出現，當地人不會這樣做，「我們都是直接吃啦！」道地的土耳其冰淇淋非常硬且紮實，要先以刀子切成塊狀，再盛裝在盤子上享用，頭一次拿著刀叉吃冰淇淋的融融形容：「吃起來很像冰過的麻糬。」

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