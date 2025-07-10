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娛樂 最新消息

雙胞胎AV女優拆夥！姊姊隆成K罩杯繼續拚 妹妹轉換跑道

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕日本暗黑界2014年10月出現兩位形象相似的女優同時出道，分別為巴煇（巴ひかり）鈴音麻友，當時外界猜不透兩人的關係，直到她們在社群PO出小時候的合照，才證實是雙胞胎；不過，兩人現在已經拆夥，妹妹也已經轉換事業跑道。

巴輝（原名：滝冬煇）與妹妹鈴音麻友被片商綑綁行銷。（翻攝劇照）巴輝（原名：滝冬煇）與妹妹鈴音麻友被片商綑綁行銷。（翻攝劇照）

日本AV女優巴輝剛出道時，以原名「滝冬煇」活耀於暗黑界，片商將她和鈴音麻友綑綁行銷，打造「雙子」形象。豈料，她有段時間突然消失，不僅社群停止更新，宣傳活動也全部取消，原來是更換經紀公司，並去隆乳成K罩杯，以全新身分回歸，現在的她非常專注在工作，對身材嚴格管控，也爭取到台灣活動。

鈴音麻友在社群PO出姊妹倆合照，證實兩人是雙胞胎。（翻攝自TikTok）鈴音麻友在社群PO出姊妹倆合照，證實兩人是雙胞胎。（翻攝自TikTok）

反觀同時出道的鈴音麻友，現在改名為茜麻友，前陣子因為親人過世，她決定放棄一切，引退女優身分，現在轉換事業跑道，前往風俗店工作。

鈴音麻友改名茜麻友並轉行至風俗店上班。（翻攝自X）鈴音麻友改名茜麻友並轉行至風俗店上班。（翻攝自X）

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