GD要來台灣了！燒肉愛店「金豬食堂」同步宣布包場

GD將於本月11至13日來台開唱，稍早被拍到現蹤仁川機場，準備搭機來台。（翻攝自IG、YT）

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕韓國男神「GD」權志龍於本月11至13日將在台北小巨蛋開唱，接著17日辦在101的高科技展覽也將盛大開幕。韓媒Newsen稍早也拍到GD現蹤仁川機場，準備搭機來台灣，此外，GD最愛的燒肉餐廳「金豬食堂」宣布12日至13日將包場不對外開放，引發猜測應該是GD要前往用餐，順便宴請演唱會的工作人員。

「金豬食堂」宣布12日至13日將包場不對外開放，引網猜測應該是GD要前往用餐。（翻攝自IG）

韓媒今（10）日拍到GD低調現身仁川機場，準備搭機來台灣，一身黑的打扮仍散發出巨星氣場，引發現場粉絲暴動。巧合的是，熱門韓式燒肉店「金豬食堂」也宣布12日至13日將包場不對外開放，由於日期重疊GD的演唱會，引起粉絲猜測是否就是他包場的。

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事實上，這間被封為GD最愛燒肉店的韓式烤肉餐廳「金豬食堂」，在今年5月正式來台開幕，插旗台北中山區南京東路一段，開幕至今已2個多月仍一位難求，可見其熱門程度。

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