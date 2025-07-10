邊佑錫接演《我獨自升級》真人版 狂擒百想人氣獎「又搭IU談戀情」

邊佑錫（左）今年大爆發，領銜《我獨自升級》真人版男主角，又將與IU共演新劇。（本報組合資料照）

〔記者邱奕欽／台北報導〕邊佑錫今年大爆發，不只在百想藝術大賞上奪下「人氣男演員獎」讓現場掀起一片尖叫，更火速敲定2部夢幻級作品，分別為與IU共演《21世紀大君夫人》浪漫愛戀、領銜Netflix《我獨自升級》真人版男主角，一連三炸讓粉絲們嗨喊：「今年根本是邊佑錫元年！」

Netflix正式官宣《我獨自升級》真人版開拍，由邊佑錫主演成振宇一角，這部全球點閱143億的超人氣韓漫，過去動畫由澤野弘之配樂製作，今年將迎來真人版，由《白頭山》導演李海準和《與神同行》攝影金炳書操刀。邊佑錫接連擔任年度重點影集男主角，堪稱「頂流接班人」封神時刻。

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不僅如此，5月登場的第61屆百想藝術大賞中，邊佑錫以240萬壓倒性票數狠甩玄彬、朴寶劍一舉擒下「人氣男演員獎」，走上百想頒獎台的那刻，臉上是壓不住的驚喜和濕潤雙眼，他一手握著獎座，一手不斷在胸口深呼吸壓制激動，對著台下粉絲哽咽說：「如果沒有大家，我無法站在這裡。」

然而，IU當時也坐在典禮現場同時角逐「人氣女演員獎」，雖然最終仍敗給金惠奫，不過被鏡頭捕捉到露出淺笑。值得關注的另一重磅消息，邊佑錫將與IU合作主演MBC新劇《21世紀大君夫人》（暫譯），2人在劇中上演王世子和財閥千金的浪漫羅曼史，預計2026年上半年播出，引爆粉絲們期待會擦出什麼火花。

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