蔡阿嘎老婆自創品牌出事！防水鞋遭影射「害兒童性早熟」怒發聲

蔡阿嘎與老婆二伯經常透過社群分享家庭生活。（翻攝自臉書）

王靖惟／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕百萬網紅蔡阿嘎與妻子二伯結婚多年，以家庭生活與幽默風格獲得觀眾喜愛，除了頻道經營的有聲有色，二伯的自創品牌也備受粉絲支持，沒想到日前上架的商品「防水休閒鞋」卻出事，遭影射是「害孩子長不高、性早熟的兇手」。對此，她今（10）親上火線澄清。

二伯賣的防水洞洞鞋遭影射「害孩子長不高、性早熟」。（翻攝自IG）

二伯稍早在IG限時動態發文表示，昨晚收到許多網友的訊息，表示有成長曲線管理師擷取她推出的洞洞鞋照片，並加上一句「你知道嗎？每天都在穿的鞋子可能是是害孩子長不高、性早熟的兇手」。對此，她鄭重澄清，「我們成人、兒童鞋款都是台灣製造，原料也是使用台灣台塑的EVA乙烯酯共聚物，不是影片中所說的PVC聚氯乙烯。本公司產品皆經國家法規規範之安全檢驗，證明不含毒性物質，安全無虞。」

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二伯發聲明澄清。（翻攝自IG）

二伯很遺憾收到這樣的訊息，對於成長曲線管理師散布不實消息、造成消費者恐慌的行為絕不姑息，指出「未經授權使用產品圖像，涉及著作權或商標權之侵害；散怖不實資訊毀損商譽、影響信用」，表示目前已經委請律師協助處理，最後不忘強調，「選用台灣製造的產品我們一直都在努力，更一直努力在帶給大家安心健康的產品。」

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