晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

蔡阿嘎老婆自創品牌出事！防水鞋遭影射「害兒童性早熟」怒發聲

蔡阿嘎與老婆二伯經常透過社群分享家庭生活。（翻攝自臉書）蔡阿嘎與老婆二伯經常透過社群分享家庭生活。（翻攝自臉書）

王靖惟／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕百萬網紅蔡阿嘎與妻子二伯結婚多年，以家庭生活與幽默風格獲得觀眾喜愛，除了頻道經營的有聲有色，二伯的自創品牌也備受粉絲支持，沒想到日前上架的商品「防水休閒鞋」卻出事，遭影射是「害孩子長不高、性早熟的兇手」。對此，她今（10）親上火線澄清。

二伯賣的防水洞洞鞋遭影射「害孩子長不高、性早熟」。（翻攝自IG）二伯賣的防水洞洞鞋遭影射「害孩子長不高、性早熟」。（翻攝自IG）

二伯稍早在IG限時動態發文表示，昨晚收到許多網友的訊息，表示有成長曲線管理師擷取她推出的洞洞鞋照片，並加上一句「你知道嗎？每天都在穿的鞋子可能是是害孩子長不高、性早熟的兇手」。對此，她鄭重澄清，「我們成人、兒童鞋款都是台灣製造，原料也是使用台灣台塑的EVA乙烯酯共聚物，不是影片中所說的PVC聚氯乙烯。本公司產品皆經國家法規規範之安全檢驗，證明不含毒性物質，安全無虞。」

二伯發聲明澄清。（翻攝自IG）二伯發聲明澄清。（翻攝自IG）

二伯很遺憾收到這樣的訊息，對於成長曲線管理師散布不實消息、造成消費者恐慌的行為絕不姑息，指出「未經授權使用產品圖像，涉及著作權或商標權之侵害；散怖不實資訊毀損商譽、影響信用」，表示目前已經委請律師協助處理，最後不忘強調，「選用台灣製造的產品我們一直都在努力，更一直努力在帶給大家安心健康的產品。」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中