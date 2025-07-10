晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

名媛借高利貸「慘淪性奴」 媒體人揭可怕內幕：做一次抵千萬

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕媒體人林裕豐曾在新聞業走跳多年，近年經常登上節目談論時事，打開知名度。他過去在節目《震震有詞》透露，有一位名媛，經常出席時尚派對，也曾拍攝過雜誌，後來嫁至豪門，婚姻以失敗收場，便開始向高利貸借款，最終只能用「身體」還錢，下場慘不忍睹。

知名貴婦借高利貸慘淪性奴。（示意圖）知名貴婦借高利貸慘淪性奴。（示意圖）

林裕豐分享，有一位貴婦嫁至豪門，卻因為有顆奔放的心，與男方家人相處不好，導致婚姻破裂，不過，每個月仍然有10萬元的贍養費。

林裕豐表示，這些錢對於貴婦來說根本不夠，後來透過朋友介紹，她認識另一位土豪，對方出手闊綽，經常送名牌包和奢侈品，而貴婦離婚後的生活由奢入儉，相當不適應，於是開口向對方借了200萬元，惡夢也就此開始。

土豪先是表示，「利息不用算，只要簽本票就好」，看似友善的舉動，林裕豐卻指出，都是算計好的，待貴婦領到錢後，土豪便開始恐嚇她「連本帶利」還錢，要求她償還1200萬元，原先答應的事項全反悔，貴婦在對方凶狠討債下只能接受。

土豪沒多久又換了面孔，將態度放軟向對方告白，「我真的很喜歡妳，就跟我在一起，我們做一次就能抵1000萬」，貴婦也只能忍痛答應，豈料，過程全被錄製下來，林裕豐爆料，對方早就在家中安裝好設備，各種角度都有。然而，貴婦因為放不下面子，不敢到警局報案，她擔心事件曝光會影響到事業，可能導致無法接代言，甚至時尚派對都無法出席。

林裕豐爆料，貴婦慘淪性奴還被偷拍。（翻攝自YT）林裕豐爆料，貴婦慘淪性奴還被偷拍。（翻攝自YT）

至於事件為何東窗事發，林裕豐說，當初土豪帶著貴婦參加兄弟聚會，引起眾人質疑「貴婦怎麼會跟錢莊老闆一起出席」，後來貴婦請求前夫家協助，透過警察朋友把影片贖回，最後花200萬元才讓事情告一段落。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中