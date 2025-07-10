名媛借高利貸「慘淪性奴」 媒體人揭可怕內幕：做一次抵千萬

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕媒體人林裕豐曾在新聞業走跳多年，近年經常登上節目談論時事，打開知名度。他過去在節目《震震有詞》透露，有一位名媛，經常出席時尚派對，也曾拍攝過雜誌，後來嫁至豪門，婚姻以失敗收場，便開始向高利貸借款，最終只能用「身體」還錢，下場慘不忍睹。

知名貴婦借高利貸慘淪性奴。（示意圖）

林裕豐分享，有一位貴婦嫁至豪門，卻因為有顆奔放的心，與男方家人相處不好，導致婚姻破裂，不過，每個月仍然有10萬元的贍養費。

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林裕豐表示，這些錢對於貴婦來說根本不夠，後來透過朋友介紹，她認識另一位土豪，對方出手闊綽，經常送名牌包和奢侈品，而貴婦離婚後的生活由奢入儉，相當不適應，於是開口向對方借了200萬元，惡夢也就此開始。

土豪先是表示，「利息不用算，只要簽本票就好」，看似友善的舉動，林裕豐卻指出，都是算計好的，待貴婦領到錢後，土豪便開始恐嚇她「連本帶利」還錢，要求她償還1200萬元，原先答應的事項全反悔，貴婦在對方凶狠討債下只能接受。

土豪沒多久又換了面孔，將態度放軟向對方告白，「我真的很喜歡妳，就跟我在一起，我們做一次就能抵1000萬」，貴婦也只能忍痛答應，豈料，過程全被錄製下來，林裕豐爆料，對方早就在家中安裝好設備，各種角度都有。然而，貴婦因為放不下面子，不敢到警局報案，她擔心事件曝光會影響到事業，可能導致無法接代言，甚至時尚派對都無法出席。

林裕豐爆料，貴婦慘淪性奴還被偷拍。（翻攝自YT）

至於事件為何東窗事發，林裕豐說，當初土豪帶著貴婦參加兄弟聚會，引起眾人質疑「貴婦怎麼會跟錢莊老闆一起出席」，後來貴婦請求前夫家協助，透過警察朋友把影片贖回，最後花200萬元才讓事情告一段落。

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