《超人》首日登全台新片冠軍！超好評創歷年超人電影的最高分紀錄

《超人》有笑有淚還有浪漫情節，特殊版本也大推。（華納兄弟提供）

王靖惟／核稿編輯

〔記者許世穎／綜合報導〕由DC工作室聯合主席兼執行長詹姆斯岡恩執導的全新《超人》昨（9）日搶先全美在台上映，首日以破台幣700萬票房登上上映新片冠軍。影迷搶首日爭睹，包括IMAX、4DX、3D、Dolby等特殊版本都傳出好口碑，不少粉絲首日就完成三刷，還特別推薦由3面銀幕打造的ScreenX版本，直呼「畫面超滿，這才是沉浸式體驗，近年最爽的觀影體驗！」

導演岡恩曾打造廣受好評的《星際異攻隊》系列電影，此次為《超人》注入新意，成果獲得全球媒體及影迷盛讚，在爛番茄影評網獲得87%新鮮度好評，目前已獲新鮮認證，觀眾評分的爆米花指數更獲得逼近滿分的96%頂級評價，創下歷年超人電影的最高評分紀錄。

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在最新釋出的花絮中，岡恩特別向影迷透露「《超人》專門為IMAX拍攝，讓你彷彿置身在電影之中！」他解釋：「IMAX充分發揮實體特效的極致效果、精彩的視覺特效，以及精心打造的電影配樂，真的是氣勢磅薄和震撼人心，坐在家裡絕對無法得到，進戲院觀賞的震撼體驗」。

《超人》口碑爆棚，獲得超好評。（華納兄弟提供）

在片中飾演克拉克肯特、超人的男星大衛科倫斯韋，看完電影後也驚呼「電影中有超讚的動作場面，絕對值得在大銀幕上面觀賞」，呼籲粉絲一定要進戲院感受最刺激的視覺、聽覺體驗。

除了正、反派的精彩交鋒，片中超人與他在地球的養父母，也有一段極其動人的親子戲，超人回到從小長大的農場與養父母重逢，養父溫馨給予建言「你的選擇，你的行為，定義了你這個人」為超人打氣，父子互相扶持的畫面令人相當動容。

岡恩透露「可以期待一個展現人類精神的同情心、充滿善良、愛和憐憫，同時也是個非常強大的超人。我認為即使他是一位來自外太空的外星人，他仍然是人類最優秀的代表」，這段精彩的家庭故事線也獲得媒體落淚讚賞，直呼「這是最具人性的超人」，更表示這部《超人》是真正符合當代精神的超級英雄電影。《超人》全台持續熱映中。

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