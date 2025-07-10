蔡小虎錄影「突停止呼吸」揭舊疾 久違合體龍千玉私下承諾被公開

螢幕情侶蔡小虎（右）、龍千玉合體，兩人一見面便熱情擁抱。（東森綜合台提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕蔡小虎、龍千玉與孫淑媚、楊子儀拍攝東森旅遊實境節目《花甲少年趣旅行》，一行人出發台南探索府城之美，節目促成螢幕情侶蔡小虎、龍千玉難得合體，兩人一見面，蔡小虎便熱情擁抱，龍千玉更是感動到眼眶泛紅。

蔡小虎（右）、龍千玉換上皇帝和皇后的衣服，親密依偎拍攝浪漫MV。（東森綜合台提供）

蔡小虎笑言：「我最期盼的旅伴就是妳。」龍千玉也分享：「看到小虎哥，我嚇了一跳，想說他怎麼可能來參加，沒想到《花甲》把我們兩個湊合在一起，真不知道有沒有機會開花結果？」甚至透露，蔡小虎一直說要帶龍千玉出國玩，但從來都沒有，剛好這次國內一起出遊感覺很好。兩人更一同換上皇帝和皇后的衣服，親密依偎拍攝浪漫MV。

請繼續往下閱讀...

在正熱播的《拜六禮拜》擔綱女主角的孫淑媚，這次參與《花甲》，正好碰上連晨翔公開喜訊，楊子儀好奇詢問孫淑媚是否知情？孫淑媚點頭：「其實我之前就知道了，晨翔有先跟我說，因為他怕我看到新聞會嚇一跳。」楊子儀卻爆料，連晨翔都沒有跟他講，「他幾天前還在傳訊息給我，還在裝傻，很壞。」

蔡小虎自小被籃球打到流鼻血患有呼吸中止症。（東森綜合台提供）

蔡小虎透露，起初非常排斥上《花甲》：「因為我很害怕，覺得自己可能沒辦法勝任，這次願意來，是想在人生中留下值得紀念的事情，但這次的體驗讓我感到實在太棒了！」此外旅途中，他在車上睡到一半突然停止呼吸、發出鼾聲，並自爆：「我有睡眠呼吸中止症，因為小時候被籃球近距離打到流鼻血，醫生說我的鼻子彎曲得非常嚴重，但如果沒影響到生活，就不用動手術，所以就一直這樣。」

蔡小虎、龍千玉和孫淑媚在旅途中深厚情誼藏不住，牽起三人之間的緣分背後竟藏洋蔥。龍千玉說：「幾年前，賀一航大哥過世，因為我們都是賀大哥的好友，有一段時間，大家都去陪賀大嫂，甚至還創了一個群組，叫做『不同爸爸媽媽的群組』，因為這樣，感情就變得越來越好。」

第一天由龍千玉擔任導遊，帶領大家體驗手捏陶土，捏出想送給20歲自己的陶器。楊子儀捏出天上聖母像，哽咽地分享：「我24歲主持《世界第一等》時，節目為了捕捉大目鮪魚，我們前往厄瓜多，租了兩艘遊艇出海，但那天我們遇到70級的超級巨浪，一陣大浪打過來，我們的船差點翻掉，還跟另一艘船失聯，就連打衛星電話也打不通，我們甚至都要寫遺書了！雖然船長遠處看到一盞燈，想說是遠洋漁船，趕快追上去，但沒想到開過去後，燈卻突然熄滅，我們覺得都沒希望了。但下一秒，地平線就出現在我們眼前，前方是我們當時港口旁的港灣，再仔細一看，剛剛那盞燈的方向，正是聖母瑪利亞石像，才知道我們順利活了下來。」

龍千玉則捏出一雙高跟鞋，並分享：「我20歲那年，剛好在新加坡駐唱，我還是小歌手唱酬非常微薄。有一次走在街上，看到百貨公司鞋櫃上擺著一雙非常閃亮的高跟鞋，我當時就希望，有一天能夠穿上這雙玻璃鞋，在歌壇上發光發熱，受到大家的喜愛。這是我自己小小的憧憬。」

龍千玉（左起）、蔡小虎、孫淑媚、楊子儀共遊台南。（東森綜合台提供）

接著，四人來到一間音樂餐廳，並在備有舞台音響設備的現場，欣賞駐唱歌手的表演。蔡小虎、龍千玉也應邀合唱經典歌曲《傷心酒店》，蔡小虎甚至坦言，這是他人生第一次演唱這首歌。隨後，他們更邀請楊子儀、孫淑媚合唱張惠妹的《Bad Boy》，炒熱現場氣氛。蔡小虎意猶未盡地說：「唱完還覺得不過癮，以前我從未體驗過這種Pub的演唱。」龍千玉甚至還在台上伴舞，讓台下觀眾瘋狂尖叫，氣氛嗨到最高點。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法