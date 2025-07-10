余天1句話惹余祥銓爆哭 走過喪姊之痛曝家庭近況

徐祥銓抱怨余天不關心他。（翻攝自YT）

〔記者林欣穎／台北報導〕星二代余祥銓、徐新洋、鹿希派、焦曼婷近期錄製Yahoo《星二代很忙內》體驗各行各業，其中余祥銓和鹿希派近期到《唐綺陽談星私廚》宣傳節目，身為都有個知名老爸，唐綺陽十分好奇做為星二代到底是好處多還是壞處多？而余祥銓則在節目中爆料徐乃麟會打電話關心徐新洋，爸爸余天打來反而是把當他「點餐機」，一度以哭腔跟唐綺陽抱怨：「我很難過，老師，他不care我！」

余祥銓笑稱自己是「靠爸」與「媽寶」標籤的源頭，曾被節目邀請只是為了被惡搞，余祥銓說：「因為這樣收視率高，當時心態真的是崩潰了。」但他也自稱自己是打不死的蟑螂，余祥銓透露余天對他滿嚴厲，在加拿大唸書時每月只領6,000元台幣的生活費，根本不夠用，全得靠打工養活自己，他笑說：「也可能是我爸知道我可能會闖禍，所以根本不敢給我。」

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余祥銓爆料余天打來只為了「點餐」。（翻攝自YT）

余祥銓也分享錄第一集時徐乃麟還打電話問徐新洋拍攝狀況，反觀自家老爸余天打來：「兒子啊，我肚子很餓，幫我叫個東西吃」，一旁的鹿希派則笑虧他像「余ber eat」，讓余祥銓忍不住抱怨余天都不關心他。

唐綺陽分析，余祥銓和鹿希派今年都在轉捩點上。余祥銓分享姊姊過世後家裡氣氛一度低迷，直到女兒「小元寶」誕生才帶來新希望，甚至被余天催趕快生金孫，讓他哭笑不得的說：「哪是想生就生啦，一個就超累！」不過，二胎也確實正在計畫中。

余祥銓（左）爆料，自己在國外生活的日子幾乎是被放生。（Yahoo唐綺陽談星私廚提供）

鹿希派也表示看到姊姊們結婚生子，他明顯感受憲哥從老爸變阿公後整個人有突然老掉的感覺，但也投入更多時間鑽研未來規劃，鹿希派說：「他有點像最後衝刺，想再多留一些東西給我們。」

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