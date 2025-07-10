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「腿可以踢得那麼高」 銅鑼灣另外那個浩南60歲還是一尾活龍

60歲的鄭浩南在《拼命三郎》氣場依舊強大。（華映提供）60歲的鄭浩南在《拼命三郎》氣場依舊強大。（華映提供）

王靖惟／核稿編輯

〔記者許世穎／綜合報導〕香港兩大資深實力派型男譚耀文及鄭浩南在新片《拼命三郎》扮演一對曾肝膽相照的江湖兄弟，兩人以往沒有太多合作，但演出意外的有默契，譚耀文說：「就連拍動作場面，都覺得特別順暢。」60歲的鄭浩南依舊身手矯健，讓譚耀文驚呼「我沒想到他現在腿還是可以踢到那麼高！」

鄭浩南（左）在《拼命三郎》和譚耀文化身江湖兄弟。（華映提供）鄭浩南（左）在《拼命三郎》和譚耀文化身江湖兄弟。（華映提供）

該片聚焦一對江湖出身的兄弟和兒子兩個世代間的爭扎與和解，譚耀文扮演出獄的落魄爸爸，因入獄而妻離子散，出獄之後變得落魄，經歷人生的高低潮。他回憶在疫情嚴重時，香港電影開工的數量變少，再加上社會氣氛低彌，他深感中年危機。

譚耀文回憶道：「那時已經年過50了，覺得才比較穩定的事業好像又受阻了，怕自己沒戲可拍，就像電影中的人物風光不再要去坐牢般，內心很怕，一直想說我還有小孩要唸書啊！」他說將這段不愉快的心情在片中放大好幾倍，「幸好我有運動的習慣，也會帶著家人去爬爬山，排解心情，並沒有深陷其中。」

鄭浩南（右）在《拼命三郎》和新生代演員應智越演父子，體態依舊很好。（華映提供）鄭浩南（右）在《拼命三郎》和新生代演員應智越演父子，體態依舊很好。（華映提供）

而片中另一個江湖兄弟則找來鄭浩南演出，和譚耀文角色相反，是個成功的黑道大哥。他20歲出道便與電影公司新藝城簽了演員合約，而新藝城老闆黃百鳴正是《拼命三郎》監製黃子桓的父親，可說是他的伯樂。他收到邀約時，沒看劇本，只問了對手演員是誰，得知是譚耀文，長住加拿大的他立刻同意，飛回香港演出。

鄭浩南出道多年嘗試過各種角色，尤其演反派堪稱「奸到出汁」，去年也才又在《誤判》使壞，過去則有包括在《赤裸羔羊2：性追緝令》（港名：香港奇案之強姦）飾演的衣冠禽獸，一句「邱若男，我要X死你！」的台詞甚至成為網路迷因。還有在《98古惑仔之龍爭虎鬥》飾演「銅鑼灣的另一個浩南」司徒浩南，也有夠囂張，但最後還是被鄭伊健飾演的陳浩南打趴。

譚耀文雖然2015年也和鄭浩南合作過電影《衝鋒車》，但只有在一場群戲碰到面，這次才算真正的合作，他覺得鄭浩南多年來保持精實的體態，再加上氣場強大，扮演有型的黑道大哥非常有說服力，「我們這次文戲和打戲都一起演了很多場，拍攝很順利。尤其是打戲，鄭浩南很專業，打得點到為止又效果十足，拍打戲對手真的很重要。」

鄭浩南則大讚譚耀文會跳舞且筋骨很柔軟，所以動作戲很出色，讓打戲拍得一點都不辛苦。《拼命三郎》將於7月18日在台上映。

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