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娛樂 最新消息

狗系男友拍八點檔「解放天性」精神錯亂 謝京穎認了有「職業傷害」

〔記者李紹綾／台北報導〕「八點檔新鮮肉」洪浩竣加入民視《好運來》，飾演楚宣的兒子，角色「林銘賢」被稱為「狗系男友」，與謝京穎搭檔演出歡喜冤家CP，兩人不約而同表示，近期最深刻的「職業傷害」就是喉嚨痛。

謝京穎（左）、洪浩竣（右）在《好運來》組CP。（民視提供）謝京穎（左）、洪浩竣（右）在《好運來》組CP。（民視提供）

謝京穎（左）、洪浩竣（右）在《好運來》組CP，兩人拍戲火花十足。（民視提供）謝京穎（左）、洪浩竣（右）在《好運來》組CP，兩人拍戲火花十足。（民視提供）

洪浩竣一進組就自帶話題，不僅劇情走向出人意料，連拍攝現場也是笑聲不斷。謝京穎興奮說：「千呼萬喚，大家敲碗很久的『可薇CP線』可以讓大家看到啦！這幾天拍攝非常緊湊，雖然是我們第一次合作，但默契磨合得超快，火花也很多，很多橋段都超有趣，絕對會讓觀眾耳目一新。」

洪浩竣坦言，「狗系男友」的個性與他過去演過的角色差異極大，「以前多演比較冷靜、穩重的角色，像是檢察官。這次『銘賢』情緒起伏很大，表情和動作都非常豐富，拍到後來我都有點精神錯亂了，但演起來真的很過癮，根本是徹底解放天性！」

謝京穎（右）、洪浩竣（左）在《好運來》飾演歡喜冤家。（民視提供）謝京穎（右）、洪浩竣（左）在《好運來》飾演歡喜冤家。（民視提供）

為了更貼近「寵物美容師」角色設定，洪浩竣特地進行職前訓練。他透露家中也有養狗，為了揣摩細節，曾到寵物美容店觀察美容師如何為狗狗洗澡、安撫牠們，「雖然劇中沒真的洗狗，但這些觀察幫我更掌握角色的溫柔感與節奏感。」

不僅角色配合度高，兩人合作也火花十足。謝京穎笑說：「我們都超愛狗，結果拍戲時最常NG的居然是現場的狗狗們，牠們要完成很多高難度動作，有時候我們真的笑到停不下來。每一個鏡頭都是我們跟狗狗一起『磨』出來的成果。」提到角色設計，她表示非常喜歡，並稱兩人在劇中的相遇是一場意外災難，同時也是一連串災難的開始，「真的很喜歡這次的角色設計，能讓觀眾看到她不同的一面，不只是第一次合作的新鮮感，還有很多即興產生的火花，自己都迫不及待想看播出了。」

謝京穎（左）、洪浩竣（右）拍攝《好運來》與狗狗互動的橋段，常因狗狗不受控而笑場。（民視提供）謝京穎（左）、洪浩竣（右）拍攝《好運來》與狗狗互動的橋段，常因狗狗不受控而笑場。（民視提供）

拍戲過程中，兩人還共同面臨「喉嚨崩潰」的挑戰。謝京穎笑說：「因為劇情裡常要驚呼、吼叫、大驚小怪，每拍完一場戲就得狂灌水潤喉，根本是『笑到中暑』！」洪浩竣則附和：「真的很吵，但也超紓壓啦！」

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