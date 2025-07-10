Energy牛奶新身分+1 擔任「啦啦隊評審」曝標準

〔記者林欣穎／台北報導〕緯來電視網打造全新原創選秀節目《宇宙啦啦隊》，自公布製作消息以來話題不斷，報名如雪片般湧入。首次公開評審陣容，邀來三位娛樂界及舞蹈圈重量級人物Energy團長牛奶、韓國1MILLION DANCE STUDIO編舞家Debby，以及台灣街舞女神Nike老師，組成實力超群的「黃金三角」評審團，將於7/19、7/20兩日坐鎮海選現場，嚴選最具潛力的啦啦隊新星。

Energy牛奶擔任《宇宙啦啦隊》評審老師。（緯來提供）

《宇宙啦啦隊》其中最讓人驚喜評審陣容之一就是天團Energy團長牛奶，現為藝人、經紀公司經營者與娛樂顧問多重身分的他，一聽到是「啦啦隊選秀」，立刻點頭接下：「我一直覺得啦啦隊是現在新人曝光與實戰磨練的最佳舞台。」牛奶也分享，過去常有人想推薦新人給他，「我都會建議先往啦啦隊方向嘗試看看，這是能直接獲得觀眾回饋的第一線舞台。」

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對於選拔標準，他強調「特色與綜合實力」缺一不可：「我看重個人特色、舞台台風與技術，同時也非常在意人品與性格。團體運作最重要的就是人和，要能包容彼此、互相成就。」牛奶也指出：「目前台灣啦啦隊應援文化發展非常成熟，甚至成為比賽現場的一大亮點，不僅吸引球迷買票進場，透過社群媒體的擴散，更讓台灣啦啦隊在日韓圈粉無數，成為輸出明星化女力的舞台。」

評審老師 Nike。（緯來提供）

評審老師Debby。（緯來提供）

節目製作人B2透露這次邀請三位重量級評審的原因「這三位老師都是目前舞蹈圈中的頂尖人物，不只是海選評審，他們也將會在節目中持續出現，從選拔到養成一路陪伴選手成長。」報名詳情鎖定節目《宇宙啦啦隊》官方社群平台。

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