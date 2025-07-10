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娛樂 最新消息

短今生理期連2個月沒來！醫堅稱懷孕了 她斥「不可能」原因曝

王靖惟／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕中信兄弟啦啦隊人氣成員短今，擁有173公分的高挑身材，被封為「中職啦啦隊小巨人」，她近日登上節目分享，她曾經連續2個月沒來生理期，去婦科就診卻遇到不好的經驗。

短今近日登上節目分享看婦科的經驗。（翻攝自IG）短今近日登上節目分享看婦科的經驗。（翻攝自IG）

短今登上節目《女神在線》分享看婦科的經歷，直呼「是男醫師，我對男醫師印象好差！」她透露，曾經連續2個月生理期沒有來報到，於是選擇就診，沒想到診所即將打烊，她成為最一位客人，男醫生擺出一副「我要下班了，妳為什麼還進來」的模樣。

然而，短今將身體狀況告訴醫生，對方竟然直接回應，「那妳就懷孕啊！」她聽後立刻駁斥「不可能」，醫生卻堅稱「妳就是懷孕了」，她再次表示不可能後，醫生才讓她去做照X光。

短今表示，沒有性為怎麼可能懷孕。（翻攝自YT）短今表示，沒有性為怎麼可能懷孕。（翻攝自YT）

豈料，短今照完X光後，醫生仍不相信她沒有懷孕，便要求去驗尿，這讓她相當傻眼，直言「我就沒有性行為，怎麼可能懷孕」，最後資料也顯示她確實沒有懷孕。不過，其他來賓指出，這些環節是婦科的常規，並不是針對短今，她才恍然大悟。

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