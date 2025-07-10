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娛樂 最新消息

北捷開先例！安孝燮、李敏鎬「全知讀者列車」開進板南線

〔記者鍾志均／台北報導〕韓國奇幻動作大片《全知讀者視角》為慶祝將於23日在台上映，片商今（10）宣布台北捷運自即日起，在板南線推出期間限定的「全知讀者列車」，持續運行至8月6日為止，幸運觀眾也許能留意身邊到來的捷運，有可能一出門就和主角安孝燮、李敏鎬「搭到同一班車」。

台北捷運即日起在板南線推出期間限定「全知讀者列車」。（采昌提供）台北捷運即日起在板南線推出期間限定「全知讀者列車」。（采昌提供）

《全知讀者視角》故事發生在地鐵車廂，讓安孝燮、李敏鎬等其他夥伴聯手求生，因此為了讓台灣觀眾更有帶入感，片商決定和台北捷運跨界合作，於板南線推出限時限定的「全知讀者列車」，讓民眾感受電影主視覺海報、手拉環也別具巧思，觀眾搭乘時不妨注意身邊的小驚喜。

片商加碼宣布，明（11）起連續4週的星期五、六、日，北捷加碼在本列車中放送電影專屬到站廣播與LED跑馬燈，更是北捷營運29年來，前所未有的全新嘗試。

台北捷運即日起在板南線推出期間限定「全知讀者列車」。（采昌提供）台北捷運即日起在板南線推出期間限定「全知讀者列車」。（采昌提供）

此外，除了上述主要演員，今公布追加卡司，透過朴號山（又譯朴呼山）、崔永葰、鄭星一（又譯鄭成日）三位展現獨特色彩的演技派男星，為全片增添活力；其中以《黑暗榮耀》廣為觀眾熟知的鄭星一，這回將詮釋議員「千仁浩」，並精湛演繹角色在溫柔和堅實領導能力背後，所隱藏的雙面人角色，更將與追隨他的民眾，共同把金獨子和夥伴們推向危險情況，增加全片緊張感。《全知讀者視角》將在7月23日在台上映。

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