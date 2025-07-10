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娛樂 最新消息

成龍被女粉絲連打3次巴掌 卻要求保鑣別反擊

王靖惟／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕現年71歲的武打明星成龍，過去出演電影《醉拳》爆紅，導演王晶近日在社群談及，早期演藝圈的瘋狂追星往事，爆料成龍曾經被一位女粉絲連續三年打巴掌，只為讓對方記住自己，保鑣本來想要回擊，成龍卻出手阻擋。

成龍出演電影《醉拳》爆紅。（資料照）成龍出演電影《醉拳》爆紅。（資料照）

王晶分享，過去有些粉絲為了追求明星，經常做出瘋狂舉動，成龍曾親自告訴他，當初結婚不敢公開消息，因為會有粉絲為此輕生。

王晶透露，成龍連續被同一位粉絲打3次巴掌。（翻攝自微博）王晶透露，成龍連續被同一位粉絲打3次巴掌。（翻攝自微博）

更誇張的是，有一位日本女粉絲連續三年打成龍巴掌，只為讓成龍記住自己，她為了藏匿在人群之中，整形改變外貌，然而，當時保鑣想反擊，成龍卻認為這是成為名人的代價，便示意保鑣不要為難粉絲。

中國女粉絲為了見劉德華（圖）飛至香港。（資料照）中國女粉絲為了見劉德華（圖）飛至香港。（資料照）

王晶也提到，劉德華在中國擁有上億女粉絲想要嫁給他，甚至有人專程飛到香港只求見一面，見到本人後又不滿足，非得劉德華親密對待她，最後這位粉絲為了追星，搞到傾家蕩產，她的父親甚至跳海自盡，讓人不勝唏噓。

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