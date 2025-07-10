前進星宇航空飛機維修棚 男神突然隱疾發作

頑童與星宇航空合作。（本色音樂提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕嘻哈天團「頑童MJ116」睽違六年推出新專輯，第七首主打歌《It’s About Time》MV規模再升級，合作星宇航空，不僅搭上豪華班機拍攝，更直奔菲律賓宿霧取景，瘦子也在MV中化身機長，一身制服搭配墨鏡帥氣登場，而小春扮起空服員，大淵則爽當商務艙旅客，享受尊榮服務，真的「嗨翻天」。

談起〈It's About Time〉的創作起源，團員們笑說：「就是一整張專輯聽下來，我們發現好像其他歌都太兇太硬了！所以才用最舒服的姿態、最流暢的旋律，在當下寫了這首〈It’s About Time〉。」

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瘦子化身機長。（本色音樂提供）

瘦子進入駕駛艙很緊張。（本色音樂提供）

這次能跟星宇航空一起搞飛機拍 MV，根本就是頑童們多年的夢想成真，MV開場，瘦子一身帥氣機長制服現身停機坪，魅力爆棚，但坐進駕駛艙面對琳瑯滿目的儀器時，卻瞬間露出緊張神情，深怕不小心觸碰到任何一個按鈕，笑說:「我有密集恐懼症啦！」

大淵解鎖與飛機拍ＭＶ夢想。

（本色音樂提供）

這次拍攝更前進一般人難以進入的飛機維修棚，讓成員們興奮不已。大淵直呼：「以前就超想拍那種後面有飛機的 MV 了，這個願望藏在心裡好多年，剛好之前就有跟星宇合作過幾次，覺得他們公司充滿年輕有活力，而且任何細節不馬虎，所以第一時間就是找他們合作。」他還不忘虧瘦子玩笑表示：「這次終於後面沒車了！是你後面有機啦！」幽默感十足。

小春嘆體力不如以前。（本色音樂提供）

由於拍攝時間緊湊，小春不禁感嘆自己體力不如從前，小春回憶：「這趟三天兩夜的拍攝，搭車時間比工作時間還要長，凌晨四點出發，拍飛機場景時已經是大半夜，雖然好玩，但真的累到爆，現在真的是不能再熬夜了！」

隨著〈It's About Time〉MV的釋出，大家引頸期盼的實體專輯也將於7月17日正式發行。這次的專輯設計，使用了底片相機在木柵拍攝了頑童的生活照，都是他們常去的地方，像是洗車場、羊肉爐店等，「這些照片就是會讓我覺得很有情境感，然後也希望可以分享給大家。」

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