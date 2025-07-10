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14歲學霸女兒曝光！王瀅曝她「超狂身分」理想型竟是這條件

王瀅的女兒Siena是國際學霸，母女感情好，無話不談。（鏡藝宏海提供）王瀅的女兒Siena是國際學霸，母女感情好，無話不談。（鏡藝宏海提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕小貴婦王瀅擔任運動時尚線品牌COZY PUNCH 品牌大使近一年，日前拍「ONE TONE 彩虹衣」一系列的夏裝時尚美照，當天特別帶了女兒Siena來探班，母女倆感情如姊妹，還大玩快問快答默契考驗，Siena更像個小粉絲，猛幫媽媽側拍照片喊「好美」！

王瀅大女兒Siena今年14歲，其實來頭不小，兩年前曾因參加「世界學者盃（World Scholar）」前往耶魯大學參加總決賽，優秀經歷贏得網友盛讚，聲名大噪。據悉，此賽每年約有5萬名代表參與，領域橫跨科學、社會學、歷史、藝術、文學、通識等六大領域，比賽形式包括知識競答、協同創作、團體辯論。

王瀅拍攝當天也感性透露，「我最崇拜她（Siena）的一點是她很努力。她對喜歡的東西非常非常地堅持。她很愛『作戰』，如果你問她說，Siena你有什麼目標？她會說『I want to win』。她就是會想要贏，然後她想要做的事情就是會很努力地去達到自己想要的目標。」

王瀅是「COZY PUNCH」品牌大使，也是2025年夏季帶貨女王。（鏡藝宏海提供）王瀅是「COZY PUNCH」品牌大使，也是2025年夏季帶貨女王。（鏡藝宏海提供）

王瀅承認自己簡直已是Siena的迷，覺得女兒迷人的地方就是「自信」，「女兒之前在學校是Head Girl（學生會主席），很神氣的那種，學校的人穿制服，只有她一個人可以打個領帶。所以她走在學校，就是很遠的地方，大家就會看到。然後每個禮拜她都要早上去幫校長彙報嘛！就是錄影給學校的學生看，所以我覺得她很有自信心…那個時候非常美的。」

 王瀅與Siena玩默契考驗時，Siena也不小心說出王瀅曾為自己爆哭的秘密，「我選上學生會主席，我覺得她是最開心的人，因為我一進來（回家進門），她就開始大哭。」王瀅解釋，因為老公瞞著她女兒選上的事，「她（Siena）回家的時候，戴著那個領帶，告訴我說，『媽媽我選上了！然後我就開心抱著他哭哭，太感動了啦！我就覺得很為她驕傲，很值得驕傲！」

王瀅拍了一系列的夏裝時尚美照。（鏡藝宏海提供）王瀅拍了一系列的夏裝時尚美照。（鏡藝宏海提供）

王瀅與Siena母女關係如閨密，無話不談彼此了解，像是穿衣品味、保養，看法都很相同，例如保濕／美白二選一？母女有默契：保濕。女兒也很懂母親有多熱愛牛仔褲，女兒更因媽媽和范瑋琪、梁靜茹是好友，愛屋及烏也成為她們的粉絲。 

連一般父母不太能接受的「交男友」的話題，王瀅也不避談。Siena開出男友條件「我覺得數學要好，因為我數學沒有那麼好。然後要高」。王瀅也加碼說，「要高、數學好，然後要孝順父母，然後要邏輯好。」有夠開明。 

至於女兒最崇拜王瀅哪一點？Siena說，「我覺得她（媽媽王瀅）生三個小孩，然後還是長得很漂亮。我每個朋友都說，不敢相信她生了三個小孩。」像上次他們母女拍一短影音，她一Po在IG上，「我朋友就說，那是你媽媽嗎？看起來像20歲！」讓她超以媽媽為榮。

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