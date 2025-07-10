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香港男神全脫了！他練壯後語出驚人：乳頭變粉紅色

Tyson Yoshi開唱狂秀身材。（想不到音樂工作室提供）Tyson Yoshi開唱狂秀身材。（想不到音樂工作室提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕香港天王Tyson Yoshi結婚前再創歌壇高峰，上週末一連3天舉辦「THE VILLAIN LIVE IN HONG KONG」，成為首位攻下香港啟德體藝館的開唱歌手，演唱會3天吸引3萬人朝聖。

Tyson Yoshi化身「反派英雄」舉辦超狂的「邪教式演唱會」，他要求歌迷穿上提供的黑白斗篷分列陣營進場，還搭配50米延伸舞台，宛如摩西分紅海，場面非常震撼。

Tyson多次衝入觀眾席進行「人體衝浪」，渾身肌肉狂被摸，忍不住笑說：「終於體會到被電車色狼襲擊的感覺，好混亂但刺激！」

Tyson Yoshi與身穿猛男裝的周殷廷比「奶」。（想不到音樂工作室提供）Tyson Yoshi與身穿猛男裝的周殷廷比「奶」。（想不到音樂工作室提供）

Tyson Yoshi在演唱會上，分別邀來周殷廷、林家謙、張敬軒三位人氣歌手擔任嘉賓，他與周殷廷合唱新歌《1994》，對方穿上猛男裝尬奶拚身材，語出驚人：「練大隻後乳頭變粉紅色」，讓全場笑翻。

第二場正逢老婆大人Christy生日，Tyson號召萬人合唱神曲《Christy》，並深情一吻放閃全場。他搞笑說：「我有交代導演別給她麥，怕她爆太多料！」

特別的是，Christy唱完直飛歐洲籌備婚禮，而Tyson也在演唱會後出發，還呼籲粉絲送機：「這輩子只結一次婚，有沒人送我去機場？」最終行前出現上百位歌迷現身機場拉布條，場面溫馨又熱血。

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