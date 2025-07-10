晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

混血女星鄭芯恩接棒周曉涵！「最新內衣女神」私下穿搭超惹火

周曉涵（左）近期正式「封奶」，內衣女神頭銜由29歲混血女星鄭芯恩（右）接棒。（翻攝自臉書、IG）周曉涵（左）近期正式「封奶」，內衣女神頭銜由29歲混血女星鄭芯恩（右）接棒。（翻攝自臉書、IG）

王靖惟／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕女星周曉涵在代言內衣品牌10年後，於近期正式「封奶」，最新內衣女神由29歲台德混血女星鄭芯恩接棒，巧合的是，兩代內衣女神還曾在同部戲中飾演師生。鄭芯恩近日在社群曬出美照分享接下代言的消息，不光是工作時性感，她的私下穿搭風格也相當火辣。

鄭芯恩私下的穿搭風格又辣又酷。（翻攝自IG）鄭芯恩私下的穿搭風格又辣又酷。（翻攝自IG）

鄭芯恩因演出校園劇《機智校園生活》走紅，在劇中飾演周曉涵的學生，一向走清純甜美路線的她，如今竟接下內衣代言，蛻變成性感熟女，她私下的穿搭風格則以又辣又酷為主，與周曉涵日常甜美風格不太一樣。

鄭芯恩近日去小琉球旅行，玩樂之餘不忘與網友分享比基尼辣照。（翻攝自IG）鄭芯恩近日去小琉球旅行，玩樂之餘不忘與網友分享比基尼辣照。（翻攝自IG）

鄭芯恩近期除了在IG透露接棒「最新內衣女神」的消息，也大方分享去小琉球旅行的辣照，只見她身穿細肩帶比基尼，下身隨意搭配落地長褲，展露凹凸有致好身材，擺出側身的姿勢時能隱約露出圓弧測乳線條，完美身材代言內衣相當有說服力。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中