混血女星鄭芯恩接棒周曉涵！「最新內衣女神」私下穿搭超惹火

周曉涵（左）近期正式「封奶」，內衣女神頭銜由29歲混血女星鄭芯恩（右）接棒。（翻攝自臉書、IG）

王靖惟／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕女星周曉涵在代言內衣品牌10年後，於近期正式「封奶」，最新內衣女神由29歲台德混血女星鄭芯恩接棒，巧合的是，兩代內衣女神還曾在同部戲中飾演師生。鄭芯恩近日在社群曬出美照分享接下代言的消息，不光是工作時性感，她的私下穿搭風格也相當火辣。

鄭芯恩私下的穿搭風格又辣又酷。（翻攝自IG）

鄭芯恩因演出校園劇《機智校園生活》走紅，在劇中飾演周曉涵的學生，一向走清純甜美路線的她，如今竟接下內衣代言，蛻變成性感熟女，她私下的穿搭風格則以又辣又酷為主，與周曉涵日常甜美風格不太一樣。

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鄭芯恩近日去小琉球旅行，玩樂之餘不忘與網友分享比基尼辣照。（翻攝自IG）

鄭芯恩近期除了在IG透露接棒「最新內衣女神」的消息，也大方分享去小琉球旅行的辣照，只見她身穿細肩帶比基尼，下身隨意搭配落地長褲，展露凹凸有致好身材，擺出側身的姿勢時能隱約露出圓弧測乳線條，完美身材代言內衣相當有說服力。

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