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阿湯哥被逼「做人」？小26歲新歡公開喊話「想當媽」

湯姆克魯斯（左）被爆新對象是安娜德哈瑪斯（右）。（路透社）湯姆克魯斯（左）被爆新對象是安娜德哈瑪斯（右）。（路透社）

王靖惟／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕62歲「阿湯哥」湯姆克魯斯（Tom Cruise）以《不可能的任務》系列電影紅遍全球，桃花不斷的他，在今年2月情人節被爆出與37歲的「龐德女郎」安娜德哈瑪斯 （Ana de Armas）共進晚餐，雖然雙方皆未證實戀愛消息，但外界普遍認為兩人的感情正逐漸升溫。如今安娜公開表示「想當媽」，一番言論引起熱議。

安娜德哈瑪斯日前接受義大利雜誌《F Magazine》專訪時，毫不避諱談論自己對家庭的渴望，直言「是的，我想要孩子，也想要一個家庭，而且是越快越好」，她坦言自己對孩子有種「強烈的保護本能」，認為孩子是需要大人守護的無助生命，不過她也補充，「但這並不完全取決於我，正如我們都知道的，感情是不可預測的，你永遠不會知道真愛什麼時候會出現，人生不是一部電影。」

事實上，安娜德哈瑪斯曾與「小班」班艾佛列克（Ben Affleck）有過一段戀情，據傳兩人分手的原因，正是因為安娜太想要小孩。如今與阿湯哥約會，安娜公開表示「希望儘快當媽媽」，外界不免認為這可能無形中為兩人的關係施加壓力，引起不少網友笑稱，安娜若想說服阿湯哥生孩子，根本是「不可能的任務」。

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