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娛樂 最新消息

金鐘女主持人遇車禍重摔 「手脫臼骨裂」親曝細節

〔記者林欣穎／台北報導〕64歲女主持人李秀媛過去以旅遊節目《繞著地球跑》，拿下金鐘獎教育文化節目主持人獎，目前仍活躍於廣播界。昨（9）日她突缺席廣播節目，原來是因為發生車禍，手脫臼骨裂，她也發文報平安分享細節。

李秀媛遇車禍手脫臼輕微骨裂。（翻攝自臉書）李秀媛遇車禍手脫臼輕微骨裂。（翻攝自臉書）

李秀媛昨在臉書上透露，自己出了車禍意外，經過治療包紥已經沒有大礙，她也描述細節，提到當時自己騎著摩托車右轉到待轉，「後面的妹妹沒注意到我打的方向燈，她是直行，所以我們兩個都摔了個狗吃屎，還好我們二人都算有教養，先互相問候有沒有受傷，然後乖乖的等著警察先生到來…騎了20年的小車車，這是頭一回，希望也是最後一回！」

李秀媛遇車禍所幸無礙。（翻攝自臉書）李秀媛遇車禍所幸無礙。（翻攝自臉書）

李秀媛說當下其實就知道自己的右手脫臼了，當時的交通挺忙碌的，大概等了20多分鐘，幽默表示還挺能忍痛的，身上擦傷的部分，反而不太感覺到痛，送到臺安急診處很快就去照X光，是脫臼加上輕微骨裂，醫師將她肩膀接回去後就輕鬆許多。

她也不忘感謝朋友、同事及粉絲關懷，也幽默提到大難不死必有後福，笑稱要去買樂透。

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