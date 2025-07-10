黃鐙輝星國穿女裝「險被抓警察局鞭刑」 突放話離開演藝圈

黃鐙輝到新加坡穿女裝搞笑登場。（公視台語台提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕黃鐙輝、籃籃主持公視台語台旅遊實境節目《行！鬥陣出國去！》與林俊逸、啦啦隊女孩若潼、台語顧問陳豐惠前往新加坡，在曾於電子業上班、目前當地開臺灣快炒餐廳的Tony帶領下，造訪熱門景點。黃鐙輝也在節目中詮釋演繹中東風格女裝，敬業演出讓大家笑聲不斷，同樣也待過電子業的黃鐙輝談及以前和現在的生活，語出驚人地坦言自己後悔離開台積電，甚至放話要離開演藝圈。

台語老師（左起）、若潼、籃籃、Tony、黃鐙輝、林俊逸本集將帶大家一起到新加坡。（公視台語台提供）

Tony過去在電子科技業工作，與曾是半導體工程師的黃鐙輝背景相同，與Tony未曾後悔自己的選擇不同，黃鐙輝自嘲，他很後悔放棄台積電工作、在演藝圈打拚，「我以前就是做半導體的，我要是知道台積電會賺這麼多，我就在那裡不走了」。

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黃鐙輝開完玩笑，接著表示雖然現在賺的沒有在半導體產業的時候多，但是現在的人生比以前快樂很多，尤其他很開心自己能夠散播歡樂給觀眾，「賺多賺少不是最重要的，重點是你做的事情有沒有高興，只要感到快樂，我們人生就是幸福的。」

黃鐙輝在公園示範甩手功時，Tony突然臉色大變，收起笑臉地問他：「你這樣妨害風化，有比較超過，你昨晚有做什麼事嗎？」接著就要帶黃鐙輝到警察局，嚇得黃鐙輝趕緊回想前一天發生的點點滴滴，強調自己在新加坡都特別小心，就怕遭受鞭刑之苦。

台語老師（左起）、若潼、籃籃、黃鐙輝、林俊逸全部都換上彩色緊身服裝大跳熱舞。（公視台語台提供）

但其實，這是Tony為了百年歷史景點「舊禧街警察局」所設計的哏，得知真相的黃鐙輝馬上鬆口氣，一旁看好戲的籃籃則故意直呼可惜。黃鐙輝、籃籃想替個性「古意」的Tony製造難忘回憶，特別準備七彩鮮豔的緊身衣，邀請他、林俊逸、若潼、台語老師換上，一起在繽紛的「舊禧街警察局」前拍照留念。

參觀完融合多種族文化的「克里斯南興都廟（印度廟）」，Tony帶大家前往雅「柏中心熟食區」。身為第54屆金鐘獎最佳男配角的黃鐙輝，自信滿滿的要替眾人點咖啡，面對發音相似的各種品項，他忍不住請求老闆給提示，但在籃籃等人面前則口出狂言：「我如果不對，我就頭剁下來，我退出演藝圈！」結果最後被拆穿的他，只能虛心接受大家的無情嘲笑。

知道Tony單身兩年的籃籃，不僅貼心的以自己想拜月老為藉口，陪伴Tony向月老祈求姻緣，還特別與Tony的女神林襄通話。Tony光聽到林襄的聲音就緊張地臉紅、說不出話，當林襄喊他名字要他加油時，他更是露出羞澀表情。

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