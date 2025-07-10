鹿希派靠「憲哥小卡」衝業績 鬆吐心聲：不想犯吳宗憲犯的錯

余祥銓（左起）和鹿希派一同參與Yahoo《唐綺陽談星私廚》錄影。（Yahoo唐綺陽談星私廚提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕鹿希派與余祥銓一起為主持的節目Yahoo《星二代很忙內》到《唐綺陽談星私廚》宣傳，兩人同樣都有個知名老爸，唐綺陽十分好奇做為星二代到底是好處多還是壞處多?鹿希派笑說：「我常照著鏡子對自己說，不要去犯憲哥犯過的錯」，坦言星二代身份就像「雙面刃」。

鹿希派坦言，身為星二代就是一把雙面刃。（Yahoo唐綺陽談星私廚提供）

鹿希派回憶從小讀音樂班成績都是頂尖，所以向來非常有自信，沒想到一回台灣就直接炸掉，鹿希派說：「大家看我像一張白紙，我酷不起來，真的像全裸一樣！星二代就是一把雙刃劍，揮得動可以殺敵萬千，抓不好就砍死自己。」

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面對現實，他接下老爸給予的任務，承接牛肉麵生意，鹿希派透露最近為了直播賣牛肉麵冷凍包，突發奇想拿老爸憲哥照片做周邊小卡，沒想到卻爆單大賣，讓他笑說：「我覺得我的事業好像有小開一點門！」

在節目中鹿希派也說自己一直沒有放棄音樂夢，鹿希派說：「我想未來有一天，我真的賺到一個程度了，我就可以回頭再來花錢做音樂，這樣就會很酷。」

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