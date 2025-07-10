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娛樂 最新消息

小禎曝光「找錢秘境」 梁赫群、張秀卿踏不歸路山間爬行

梁赫群（左起）、胡瓜、張秀卿、小禎前往找錢秘境。（客台提供）梁赫群（左起）、胡瓜、張秀卿、小禎前往找錢秘境。（客台提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕胡瓜、胡小禎、胡釋安主持客台實境節目《胡來旅行社》，本週迎來第一組試營運來賓梁赫群及張秀卿。負責規劃行程的小禎特別為兩位旅客安排前往秘境龍王峽谷「找錢幣」，一聽到可以找「錢」的兩人眼睛都亮了，原本暈車的張秀卿精神也都振奮起來。

原以為只是輕鬆爬山，殊不知一路上要拉繩子不停爬上爬下，小禎笑說∶「我覺得胡來旅行社就是，你敢來報名的話，就是非常勇敢！」

胡瓜（左起）爬山好體力，不忘貼心拉張秀卿一把。（客台提供）胡瓜（左起）爬山好體力，不忘貼心拉張秀卿一把。（客台提供）

為了前往秘境找錢幣，梁赫群及張秀卿走上了不歸路，兩人開始在山林間爬上爬下，有些斜坡陡到甚至要拉繩子輔助，擔任社長的胡瓜走在來賓前面，還不時回頭叮嚀走在身後的張秀卿，深怕她一不小心會滑倒受傷，十足展現體貼溫暖的一面，而瓜社長的體能表現也讓女兒小禎大為驚豔，沒想到可以走完看似頗具挑戰的行程，也讓她能比較放心安排之後的行程。

張秀卿、梁赫群擔任來賓。（客台提供）張秀卿、梁赫群擔任來賓。（客台提供）

擔任總務的胡釋安則擔負幫大家張羅點心的任務，被大家虧說逃過一劫，但沒想到安安光是開車下山買東西，竟然就迷路了，等到好不容易找到下山的路來到點心店，原本預定好的肉粽竟然被賣掉了，一連串的突發狀況，著實考驗著安總務的應變能力。結束辛苦的爬山行程後漸入佳境，一行人先是體驗了有趣但需要費點力的酸柑茶製作過程，晚上還以美味的海鮮大餐，撫慰一天的辛勞。

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