金曲金馬得主「劫後餘生」洪佩瑜連爆兩喜訊

〔記者張釔泠／台北報導〕歷時13個月收歌、4個月配唱時程，金曲金馬雙料得主洪佩瑜終於宣告個人第二張全新專輯全部配唱完成。距離創下許多驚人紀錄的首張專輯《明室》已經將近三年之久，洪佩瑜的第二張專輯自然是備受關注，談及與籌備首張專輯時，心情上最大的不同，洪佩瑜表示：「第一張專輯時，我像剛進到一個隧道裡面，還在摸索，還在認識這個地方，還在確認我在哪裡。而到了新專輯，我站在這裡，已經知道這個空間是什麼，去感受自己可以再多去打開一些什麼，少了以前的茫然，找到焦距，不會再用同一種方式去面對所有事情。」

洪佩瑜宣告二專正式配唱完成。（何樂音樂提供）

首張專輯《明室》，洪佩瑜以她自己為出發點，唱的大多是自己的觀點，她想要說的事情，形同自我介紹，到了二專，洪佩瑜也透露關於歌曲角色轉換過程中的艱難，「因為第二張專輯，團隊有一個共識，就是拉開和我自己的距離，去跟更多人有所連結，更貼近別人一點。這對我來說一開始會有點拉扯，我需要花更多時間去理解，移到這個距離去感受這個世界，這對我來說是一個蠻大的挑戰，這當中有很多不確定性，不舒服感，我不確定我自己做不做得到，一直到我聽到錄好的成品時，才鬆開了這些不適感。」

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拿磚塊道具慶祝二專殺青 。洪佩瑜笑言：「有一些歌真的難到配唱時很想拿磚塊砸自己的頭。」（何樂音樂提供）

洪佩瑜籌備第二張專輯方方面面都不容易，光收歌就超過一年，配唱唱了四個月，其中有好幾首的難度又十分「驚人」，砍掉重練好幾次，就如殺青當天，看著公司準備的磚塊道具，洪佩瑜有種劫後餘生的心情表示：「有些歌真的難到配唱時很想拿磚塊砸自己的頭。包括歌的咬合，這些內容進到我身體裡轉譯出來的過程、以我的立場唱出來等等，都非常艱難。」但她也同時表示，做第二張專輯也是很好的訓練，有時候內心會一直在縮起來的狀態，但新專輯的內容又需要不停打開很多新的東西，雖然歌都不容易唱，但每次進錄音室，都好像進入另一個宇宙，與世隔絕，阻隔掉很多不需要知道的東西。

首張專輯「明室」就讓洪佩瑜眾望所歸拿下金曲新人獎，隨後為電影《本日公休》演唱的主題曲〈同款〉又拿下金馬獎最佳原創歌曲獎，究竟獲獎對第二張專輯是助力還是壓力？洪佩瑜很坦然的說：「我覺得是助力，不是壓力。得獎就是那個階段大家一起做出來的事情所獲得的肯定，而下一個階段又是全新的事。」洪佩瑜表示，她非常喜歡整個團隊一起為一件事情全心全意努力的過程，更喜歡看著有好的成果後，每個工作人員開心的樣子。

唱片公司獻上心臟造型蛋糕 。（何樂音樂提供）

錄音殺青，公司特別準備了一個心臟造型蛋糕到錄音室為洪佩瑜慶祝。預告洪佩瑜新專輯將是一張用真心唱出扎心與舒心的歌，絕對首首直擊人心；同時年底也將有大型現場演出計畫，請歌迷敬請期待。

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