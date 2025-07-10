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娛樂 最新消息

F級巨臀女優「自卑感加劇」不幹了 達人惋惜：適合業界發展

王靖惟／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕AV女優透美奏多（透美かなた）擁有170公分的身高和F級傲人身材，2023年10月才以新人身分從片商E-Body出道，沒想到從業短短2年，就讓她感到和理想有差距，下定決心引退，消息讓大批老司機心碎，就連AV達人一劍浣春秋也表示惋惜。

透美奏多認為，工作和理想差距太大。（翻攝自Ｘ）透美奏多認為，工作和理想差距太大。（翻攝自Ｘ）

透美奏多近日在社群發文宣布引退消息，表示這份工作從一開始就與理想有所落差，加上內心的自卑感日漸加深，導致無法再忍受這樣的自己。她也坦言，自己不知道要以什麼作為動力，繼續這樣下去會帶給事務所麻煩，才做出如此抉擇。

透美奏多宣布引退。（翻攝自Ｘ）透美奏多宣布引退。（翻攝自Ｘ）

對此，一劍浣春秋覺得非常可惜，他認為透美奏多其實很適合待在成人產業，只是作品量不多，社群也沒有受到太多關注，這些都驗證對方所述「一開始就和理想有差距」、「之後不知道該怎麼努力下去」，一劍浣春秋感嘆， 「只能說時也命也運也，非她所不能也，謝謝她的付出，未來有緣再見」。

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