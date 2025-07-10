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娛樂 最新消息

江蕙明晚復出！全台灣歌迷最愛聽這首歌 打敗周杰倫《落雨聲》

〔記者陽昕翰／台北報導〕國寶級歌后「二姐」江蕙將在明天（11日）重返她最熱愛的歌唱舞台，睽違十年的個人演唱會「無．有」首站將在高雄巨蛋華麗登場。

江蕙今年夏天將在北高雙蛋開唱，搶票成功成為歌迷新年願望。（寬宏提供）江蕙今年夏天將在北高雙蛋開唱，搶票成功成為歌迷新年願望。（寬宏提供）

二姐重返舞台的回歸演出，全台粉絲最期待的，莫過於她會選唱哪些經典金曲？

出道至今二姐已發行超過60張專輯，本報盤點天后在串流平台KKBOX的TOP 10熱門歌曲，讓粉絲在開唱前先回味一波。

江蕙數位平台熱播Top 10

1. 《夢中的情話》

2. 《落雨聲》

3. 《甲你攬牢牢》

4. 《家後》

5. 《心狠手辣》

6. 《花若離枝》

7. 《返來我身邊》

8. 《炮仔聲》

9. 《我愛過》

10. 《半醉半清醒》

儘管淡出歌壇多年，江蕙的歌聲依舊盤踞各大串流榜單。其中，《夢中的情話》穩坐榜首，是粉絲最常點播的NO.1神曲；而第二名《落雨聲》則是出自天王周杰倫的創作。《甲你攬牢牢》與《家後》更是婚禮指定曲，承載著無數人一生一次的真摯情感。

除了榜上10首夯曲，還有許多「粉絲敲碗」曲目雖未擠進排行榜，卻同樣人氣驚人，包括《博杯》、《風吹的願望》、《當時欲嫁》、《再會啦！心愛的無緣的人》等，也都讓人期待明晚二姐是否有機會在現場重現。

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