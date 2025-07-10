《我獨自升級》確定要拍真人版！「男主角邊佑錫」黃金陣容引期待

Netflix宣布人氣韓漫《我獨自升級》要拍真人影集，男主角將由邊佑錫出演。（翻攝自X）

王靖惟／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕Netflix近日釋出最新消息，人氣韓漫《我獨自升級》確定要拍真人影集了，男主角「成振宇」將由邊佑錫出演。該作為南韓作家Chugong創作的小說，先是被改編成網路漫畫，後又授權日本製作動畫，2024年至今已經推出兩季，掀起極高討論度。

《我獨自升級》從發表小說到漫畫連載，穩居於最受歡迎小說與網漫寶座，全球累積瀏覽數高達到143億次。該作被授權由日本動畫公司A-1 Pictures製作動畫版，更找來動漫配樂大師澤野弘之製作配樂，去年推出第一季共12集，2025年播出第2季共13集，在台灣播出時創下各家串流平台收視冠軍。

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近日Netflix正式宣布《我獨自升級》要開拍真人版，男主角「成振宇」將由人氣男神邊佑錫飾演，導演由曾執導過《白頭山：半島浩劫》的李海準、與曾在《與神同行》擔任攝影的金炳書共同擔任，雖真人版向來不會有原版漫畫精彩，但如此厲害的陣容仍令粉絲們相當期待。

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