晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

《我獨自升級》確定要拍真人版！「男主角邊佑錫」黃金陣容引期待

Netflix宣布人氣韓漫《我獨自升級》要拍真人影集，男主角將由邊佑錫出演。（翻攝自X）Netflix宣布人氣韓漫《我獨自升級》要拍真人影集，男主角將由邊佑錫出演。（翻攝自X）

王靖惟／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕Netflix近日釋出最新消息，人氣韓漫《我獨自升級》確定要拍真人影集了，男主角「成振宇」將由邊佑錫出演。該作為南韓作家Chugong創作的小說，先是被改編成網路漫畫，後又授權日本製作動畫，2024年至今已經推出兩季，掀起極高討論度。

《我獨自升級》從發表小說到漫畫連載，穩居於最受歡迎小說與網漫寶座，全球累積瀏覽數高達到143億次。該作被授權由日本動畫公司A-1 Pictures製作動畫版，更找來動漫配樂大師澤野弘之製作配樂，去年推出第一季共12集，2025年播出第2季共13集，在台灣播出時創下各家串流平台收視冠軍。

近日Netflix正式宣布《我獨自升級》要開拍真人版，男主角「成振宇」將由人氣男神邊佑錫飾演，導演由曾執導過《白頭山：半島浩劫》的李海準、與曾在《與神同行》擔任攝影的金炳書共同擔任，雖真人版向來不會有原版漫畫精彩，但如此厲害的陣容仍令粉絲們相當期待。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中