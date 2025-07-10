通靈少女站台被嗆 阿伯立刻開走.....有妙招

《通靈少女》劉柏君昨在基隆站台碰到不理性民眾。（翻攝自劉柏君臉書）

〔記者林南谷／台北報導〕基隆罷免三階衝刺，雙方9日搶攻市區重要仁愛市場，推動罷免國民黨立委林沛祥的罷團「基隆絕沛」與民進黨發言人吳崢和《通靈少女》劉柏君到仁愛市場催票，他們認為基隆是很關鍵的選區，呼籲民眾7月26帶著身分證、印章出來投同意罷免，保護自己的國家和生命財產安全。林沛祥則表示，他會持續為基隆爭取更好的建設與生活環境，傾聽每一位市民的聲音，努力做讓大家感到溫暖的民意代表。

昨天活動還發生意外插曲，劉柏君表示站台在路口遇到不友善回應並不意外，但昨有位騎電動機車的阿伯特地整台停在斑馬線上罵罷團：「你知不知道你這樣妨礙交通？」當場讓她大傻眼。

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劉柏君說，因為阿伯在綠燈狀態下，整台車停在斑馬線上實在太危險，「我們勸他要罵停旁邊一點再罵，這樣危險啦，但是他還是一直重複：你們這樣妨礙交通」，直到旁人說：「他不開走乾脆拍照檢舉啦！」然後阿伯立刻開走。

劉柏君表示，她曬照片是大家勸不要停在斑馬線上，「阿伯的家人辛苦了。」

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